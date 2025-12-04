Les perspectives de revenus de Snowflake ne sont pas à la hauteur des ambitions des investisseurs, les actions chutent

(Ajoute des détails et un arrière-plan) par Kritika Lamba

Snowflake SNOW.N a prévu pour le quatrième trimestre des revenus de produits supérieurs aux estimations des analystes, mais en deçà des attentes élevées des investisseurs pour une croissance plus forte, ce qui a fait chuter ses actions d'environ 8 % dans les échanges prolongés.

La société d'analyse de données en nuage, dont les actions ont bondi de plus de 70 % cette année, prévoit des revenus de produits de 1,19 à 1,20 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui représente une croissance de 27 %. Cette prévision est supérieure aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,18 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Compte tenu de l'appréciation spectaculaire du cours de l'action cette année, les investisseurs s'attendaient à des prévisions de plus de 30 %. Nous pensons que cette croissance se matérialisera au prochain trimestre, ce qui permettra aux actions de continuer à s'apprécier", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.

Snowflake a élargi ses partenariats pour renforcer son écosystème d'IA agentique et de cloud, annonçant un accord pluriannuel de 200 millions de dollars avec Anthropic pour apporter les modèles de Claude à sa plateforme pour un raisonnement avancé et une analyse sécurisée en plusieurs étapes.

La société a également renforcé ses liens avec Accenture pour aider les entreprises à développer l'innovation en matière d'IA générative, et a dévoilé de nouvelles intégrations avec Amazon Web Services après avoir dépassé les 2 milliards de dollars de ventes sur AWS Marketplace cette année.

La société basée à Bozeman, dans le Montana, travaille également avec Gemini AI de Google et d'autres partenaires pour intégrer de grands modèles de langage dans ses outils afin que les clients puissent créer et exécuter des applications d'IA directement sur les données gérées par Snowflake.

Cette initiative intervient alors que les entreprises accélèrent leurs stratégies d'IA générative, en utilisant de grands modèles de langage pour l'analyse, l'automatisation et l'engagement des clients, ce qui alimente la demande de services en nuage basés sur l'IA dans tous les secteurs, au profit d'entreprises telles que Snowflake.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,21 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,18 milliard de dollars.