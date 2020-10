Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les perspectives de l'aérien sont pires que redouté, dit Schoellhorn (Airbus) Reuters • 03/10/2020 à 23:12









BERLIN, 3 octobre (Reuters) - Les perspectives du secteur aérien se sont encore détériorées avec le rebond de l'épidémie de nouveau coronavirus qui a entraîné l'instauration de nouvelles restrictions aux déplacements, a déclaré samedi le directeur des opérations d'Airbus AIR.PA Michael Schöllhorn dans un entretien accordé au Handelsblatt. La situation de l'industrie sera à l'automne bien moins bonne que ce qu'Airbus anticipait cet été, a-t-il ajouté, prévenant que les 15.000 suppressions de postes déjà annoncées étaient un minimum. Airbus a annoncé fin juin son intention de supprimer environ 15.000 postes d'ici l'été 2021, dont un tiers en France, dans le cadre d'un plan de restructuration mis en place pour faire face à la crise du transport aérien provoquée par l'épidémie due au nouveau coronavirus. (Michael Nienaber; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.43%