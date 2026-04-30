Les perspectives de bénéfices en Europe s'améliorent à mesure que la saison bat son plein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les estimations concernant les bénéfices des grandes valeurs européennes se sont nettement améliorées, selon les dernières données publiées jeudi par LSEG I/B/E/S, grâce à la forte hausse des prévisions pour les géants de l'énergie et au fait que la majorité des entreprises ont dépassé les prévisions.

Les bénéfices des valeurs vedettes européennes, hors entreprises énergétiques, devraient désormais avoir progressé de 3,8 % en glissement annuel au premier trimestre, selon les résultats de 141 entreprises de l'indice STOXX 600 .STOXX et les estimations du marché pour celles qui n'ont pas encore publié leurs résultats, indiquent ces données.

* La semaine dernière, les estimations tablaient sur une hausse bien plus modeste de 0,4 %

* Les revenus des entreprises non énergétiques devraient baisser de 0,1 % en moyenne, selon les données I/B/E/S

* Selon le rapport, 55,3 % des entreprises ont dépassé les estimations de bénéfices

* Les entreprises pétrolières et gazières sont clairement les bénéficiaires de la crise mondiale provoquée par la guerre au Moyen-Orient

* Les grands groupes énergétiques européens devraient afficher une croissance de leurs bénéfices de 33,7 % au premier trimestre, alors que les prix du pétrole ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis quatre ans

* Avant la guerre, leurs bénéfices devaient reculer de 2 % en glissement annuel

* Le secteur immobilier, en revanche, devrait afficher des bénéfices inférieurs de 14,7 % à ceux de l'année dernière

* L'indice de référence européen STOXX 600 a rapidement perdu la majeure partie de ses gains de 2026 après que les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran en février

* Bien qu'il se soit partiellement redressé depuis, il reste encore environ 4 % en dessous de son niveau d'avant-guerre

* Malgré cette amélioration, les perspectives des entreprises du STOXX 600 font pâle figure par rapport à celles des sociétés cotées au S&P 500 .SPX aux États-Unis

* Les sociétés du S&P 500 devraient afficher une croissance de leurs bénéfices de 16,1 % au premier trimestre, selon une note distincte publiée vendredi par LSEG I/B/E/S