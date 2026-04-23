Les perspectives d'Europe Inc s'améliorent, mais les bénéfices restent dérisoires

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Les perspectives de santé des entreprises européennes se sont légèrement améliorées, selon les dernières prévisions du LSEG I/B/E/S jeudi, même si la fragile détente au Moyen-Orient semble de plus en plus obscure et que la plupart des entreprises devraient afficher une maigre croissance de leurs bénéfices.

Les valeurs sûres européennes, à l'exception des grandes entreprises du secteur de l'énergie, devraient annoncer une augmentation de 0,4 % de leurs bénéfices au premier trimestre en moyenne, soit un peu mieux que la hausse de 0,3 % attendue par les analystes il y a une semaine.

D'autre part, les revenus des grandes entreprises non énergétiques devraient baisser de 0,9 % en moyenne. La baisse des revenus et l'augmentation des bénéfices pourraient être le signe que les efforts déployés par les entreprises pour réduire leurs coûts et restructurer leurs activités portent leurs fruits.

* Les bénéfices des entreprises comprises dans l'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX devraient augmenter de 3,2 %, bien que la moyenne soit faussée par le secteur de l'énergie, qui devrait enregistrer une croissance de 27 %

* Les entreprises pétrolières et gazières ont bénéficié de la hausse des prix du brut due à la guerre au Moyen-Orient

* Ces prévisions contrastent avec les estimations d'avant-guerre: le 26 février, les bénéfices des grandes entreprises du secteur de l'énergie pour le premier trimestre étaient attendus en baisse de 2,0 %

* Les prix à terme du brut sont environ 45 % plus élevés qu'avant la guerre, soutenus par l'enlisement des pourparlers de paix entre l'Iran et les États-Unis et le maintien des restrictions au commerce par le détroit d'Ormuz

* Les bénéfices des sociétés immobilières et des services publics devraient chuter respectivement de 15,4 % et de 13,6 %, selon le rapport I/B/E/S

* Les bénéfices des entreprises technologiques, en revanche, devraient augmenter de 12,8 %

* La semaine prochaine, les investisseurs suivront de près les résultats de plus de 80 entreprises pour voir comment elles prévoient de traverser l'année, alors que la saison des bénéfices prend de l'ampleur

* Nestlé NESN.S a battu les prévisions de ventes du premier trimestre et a maintenu ses perspectives annuelles jeudi, disant qu'il avait jusqu'à présent vu "très peu d'impact" de la guerre au Moyen-Orient sur ses activités mondiales