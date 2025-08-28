Les perspectives atteignent un niveau record après le refus de la FDA d'approuver un médicament pour les yeux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
28 août - ** Les actions d'Outlook Therapeutics OTLK.O chutent de6,8 % pour atteindre un niveau historiquement bas de 79 cents
** L'action devrait connaître sa pire journée en plus de 9 mois, si les pertes se maintiennent
** La FDA refuse d'approuver le médicament de la société pour un type d'affection oculaire appelé dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) qui provoque une vision floue ** La lettre de la FDA ne comportait qu'une seule lacune: "L 'absence de preuves substantielles d'efficacité" - OTLK ** L'intention est de rencontrer les représentants de la FDA pour obtenir plus de clarté sur leurs exigences, déclare le directeur général d'OTLK, ajoutant que l'organisme de réglementation n'a pas précisé si d'autres essais cliniques seraient nécessaires ** "Cela représente un revers important pour l'entreprise" - Daniil Gataulin, analyste chez Chardan Capital Markets **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 41 % depuis le début de l'année
