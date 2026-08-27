Les perspectives à court terme sur Eiffage sont légèrement prudentes, le titre chute de -4%

Le chiffre d'affaires du Groupe au deuxième trimestre a dépassé les prévisions de 2,5%, grâce à la performance des divisions Construction et Systèmes énergétiques. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires de la division Construction a progressé de 5% au deuxième trimestre ; celui de la division Energies a également augmenté de 4,1%.

Jefferies estime que le deuxième trimestre a été marqué par une forte activité contractuelle (à l'instar des résultats des entreprises comparables), tirée par la construction ( 5% à périmètre comparable) et les systèmes énergétiques ( 4%).

Selon l'analyste, le résultat opérationnel du Groupe est conforme aux attentes, malgré un résultat légèrement inférieur aux prévisions pour les concessions.

Le bénéfice net, quant à lui, progresse d'environ 9% grâce à une baisse des impôts et à une hausse des produits financiers.

Jefferies juge qu'un flux de trésorerie disponible relativement faible et des perspectives à court terme légèrement prudentes pourraient modérer l'enthousiasme suscité par des résultats par ailleurs solides.

Eiffage a enregistré un EBIT de 1 019 millions d'euros au premier semestre 2026, conforme aux attentes du consensus VA selon Jefferies (1 022 millions d'euros).

Le flux de trésorerie disponible était négatif à -75 millions d'euros.

La part du bénéfice net du Groupe a dépassé les attentes de 8,7%, grâce à un effet d'éléments hors résultat favorable (notamment une baisse des impôts et une hausse des autres produits financiers, incluant la plus-value sur la cession de Volterres).

Oddo BHF rappelle dans son étude que l'évolution du FCF reste peu significative à ce stade de l'année compte tenu de la nature des activités travaux.

L'analyste note également que le carnet de commandes Travaux est en progression de 7% par rapport au 30 juin 2025 à 31,5 MdEUR, avec 6% pour Infrastructure, 9% Energie Systèmes, 6% Construction (contre Vinci 8% et Bouygues 1%).

Eiffage a également confirmé ses prévisions pour 2026, anticipant une croissance globale du chiffre d'affaires (mais moindre qu'en 2025) et une hausse des marges opérationnelles (notamment grâce à la division Systèmes énergétiques).

L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires légèrement supérieur dans les secteurs Infrastructures et Construction (conformément aux prévisions de l'année précédente), ainsi qu'une poursuite de la croissance dans la division Systèmes énergétiques.

"Cependant, une certaine prudence à court terme concernant les flux de trésorerie disponibles et les dividendes pourrait modérer l'enthousiasme des investisseurs face à des résultats par ailleurs solides" indique le bureau d'analyse.

Oddo BHF estime pour sa part qu'au-delà d'une publication légèrement décevante, marquée par un ROp inférieur aux attentes, les anticipations du marché pour 2026 ne semblent pas remises en cause.

Selon Oddo BHF, la performance du titre Eiffage devrait toutefois rester sensible à l'évolution du risque politique en France et à l'éventuelle mise en place de nouvelles contributions fiscales exceptionnelles.