Les pays cherchant à limiter l'accès des mineurs aux réseaux sociaux

La tendance visant à limiter l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs, inspirée d'une mesure australienne prise en décembre, s'est à nouveau renforcée mardi, la Grèce étant "très proche" d'annoncer l'interdiction de ces plateformes pour les moins de 15 ans, selon une source gouvernementale.

Mardi, l'Espagne a également exprimé son intention d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans et de créer une loi visant à tenir les dirigeants personnellement responsables des discours haineux tenus sur leurs plateformes.

Les inquiétudes concernant l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et la sécurité des plus jeunes ne cessent de croître, essentiellement en Europe.

Tour d'horizon des pays ayant pris de telles mesures d'interdiction, ou les envisageant, jusqu'à présent :

AUSTRALIE

Une loi historique adoptée en décembre oblige les principales plateformes de réseaux sociaux à bloquer l'accès aux mineurs de moins de 16 ans.

Il s'agit de l'une des réglementations les plus strictes au monde visant les grandes plateformes.

Les entreprises qui ne se conforment pas à cette réglementation s'exposent à des sanctions pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (29,41 millions d'euros).

ESPAGNE

L'Espagne souhaite interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans et les plateformes seront tenues de mettre en place des systèmes de vérification de l'âge, a déclaré mardi le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Il n'a pas été précisé si l'interdiction proposée devra être approuvée par la chambre basse du Parlement, très fragmentée.

GRÈCE

Une source gouvernementale haut placée a déclaré à Reuters mardi qu'une annonce sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans était "très proche".

ROYAUME-UNI

La Grande-Bretagne envisage une interdiction des réseaux sociaux similaire à celle en vigueur en Australie afin de mieux protéger les jeunes en ligne, a fait savoir le Premier ministre Keir Starmer en janvier.

Le gouvernement n'a pas précisé l'âge minimum requis, mais s'est demandé si l'âge actuel du consentement numérique n'était pas trop bas.

CHINE

L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a mis en place un programme appelé "mode mineur", qui impose des restrictions au niveau des appareils et des règles spécifiques aux applications afin de limiter le temps d'écran en fonction de l'âge.

DANEMARK

En novembre, le Danemark a annoncé qu'il interdirait les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, mais que les parents pourraient autoriser l'accès à certaines plateformes aux enfants à partir de 13 ans.

FRANCE

Fin janvier, les députés français ont voté en faveur d'un texte visant à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, une idée soutenue par le président Emmanuel Macron pour préserver la santé mentale des plus jeunes.

Le projet de loi doit être approuvé par le Sénat avant d'être soumis au vote final de l'Assemblée nationale.

ALLEMAGNE

Les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne sont autorisés à utiliser les réseaux sociaux que si leurs parents donnent leur consentement. Les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que ces contrôles sont insuffisants.

INDE

En janvier, le conseiller économique en chef indien a appelé à la mise en place de restrictions d'âge sur les plateformes de réseaux sociaux, les qualifiant de "prédatrices" dans la manière dont elles maintiennent l'engagement des utilisateurs en ligne.

Ces déclarations sont intervenues deux jours après que l'État de Goa a déclaré qu'il envisageait des restrictions similaires à celles en vigueur en Australie.

ITALIE

Les enfants de moins de 14 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents pour créer un compte sur les réseaux sociaux.

MALAYSIE

La Malaisie a annoncé en novembre qu'elle interdirait les réseaux sociaux aux utilisateurs de moins de 16 ans à partir de 2026.

NORVÈGE

En octobre 2024, le gouvernement norvégien a proposé de relever l'âge auquel les enfants peuvent accepter les conditions d'utilisation des réseaux sociaux de 13 à 15 ans, même si les parents resteraient autorisés à signer à leur place s'ils n'ont pas atteint l'âge minimum requis.

Le gouvernement a également commencé à travailler sur une législation visant à fixer à 15 ans l'âge minimum absolu pour l'utilisation des réseaux sociaux.

ÉTATS-UNIS

La loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne interdit aux entreprises de collecter des données personnelles auprès d'enfants de moins de 13 ans sans le consentement parental.

Plusieurs États ont adopté des lois exigeant le consentement parental pour que les mineurs puissent accéder aux réseaux sociaux, mais celles-ci ont été contestées devant les tribunaux au nom de la liberté d'expression.

UNION EUROPÉENNE

En novembre, le Parlement européen a adopté une résolution non contraignante demandant que l'âge minimum pour accéder aux réseaux sociaux soit fixé à 16 ans.

Les députés européens ont demandé l'harmonisation au niveau européen de l'âge minimum requis pour accéder aux réseaux sociaux, à savoir 13 ans.

INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE

Les plateformes de réseaux sociaux telles que TikTok, Facebook et Snapchat indiquent que les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 13 ans pour s'inscrire.

Les défenseurs de la protection des enfants estiment que ces contrôles sont insuffisants, et les données officielles de plusieurs pays européens montrent qu'un nombre considérable d'enfants de moins de 13 ans possèdent des comptes sur les réseaux sociaux.

