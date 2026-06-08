Les Pays-Bas vont intégrer l'IA et les biotechnologies dans l'examen des rachats d'entreprises par des acteurs étrangers

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Le gouvernement néerlandais prévoit d'étendre le contrôle des rachats étrangers susceptibles de présenter un risque pour la sécurité nationale afin d'y inclure l'intelligence artificielle, les biotechnologies ainsi que les technologies de capteurs et de navigation, a déclaré la ministre de l'Économie, Heleen Herbert, dans une interview accordée au quotidien néerlandais De Telegraaf et publiée lundi.

* Mme Herbert a indiqué que le champ d'action du Bureau d'examen des investissements serait élargi pour inclure ces secteurs d'ici janvier 2027.

* Cela ajouterait des centaines d'entreprises à la liste des cibles potentielles de l'examen, a-t-elle précisé.

* Créé en 2023, cet organisme peut suspendre les rachats étrangers dans les secteurs néerlandais de la technologie, de l'énergie, des télécommunications et de l'immobilier, les examiner et recommander s'ils doivent être approuvés, approuvés sous conditions ou bloqués.

* Le mois dernier, le gouvernement néerlandais a bloqué le rachat par Kyndryl KD.N du fournisseur de services cloud Solvinity, d'un montant de 100 millions d'euros (115 millions de dollars), invoquant des préoccupations d'intérêt public après avoir reçu l'avis de l'agence.

(1 $ = 0,8678 euro)