Les Pays-Bas suspendent leur contrôle sur Nexperia et négocient avec la Chine

Le gouvernement néerlandais a déclaré mercredi qu'il suspendait son contrôle sur le fabricant de semi-conducteurs Nexperia après des discussions jugées constructives avec la Chine au sujet d'un différend qui a entraîné des pénuries de puces dont ont besoin les constructeurs automobiles.

L'État néerlandais a placé Nexperia sous tutelle le 30 septembre, affirmant que cette mesure était nécessaire pour empêcher l'ancien directeur général de l'entreprise de transférer ses activités en Chine.

Pékin a réagi en interrompant les exportations de produits finis de Nexperia le 4 octobre, une mesure qu'elle a depuis assouplie.

Basé au Pays-Bas mais détenu à majorité par le groupe chinois Wingtech 600745.SS , Nexperia a fait l'objet d'une surveillance accrue ces derniers mois dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington sur le transfert de technologies sensibles vers la Chine.

Le ministre néerlandais de l'Économie, Vincent Karremans, a présenté mercredi la décision du gouvernement comme un geste de bonne volonté, ajoutant que les négociations se poursuivraient.

"Nous sommes satisfaits des mesures déjà prises par les autorités chinoises pour garantir l'approvisionnement en puces de l'Europe et du reste du monde", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Nexperia est un fournisseur majeur de puces électroniques de base pour l'industrie automobile européenne.

(Rédigé par Toby Sterling et Bart Meijer ; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)