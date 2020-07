Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Pays-Bas exigent toujours de conditionner l'aide de l'UE à des réformes-Rutte Reuters • 17/07/2020 à 10:29









BRUXELLES, 17 juillet (Reuters) - Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a déclaré vendredi qu'il n'était "pas optimiste" quant à la possibilité d'un accord sur le plan de relance économique de l'Union européenne à l'occasion du sommet de Bruxelles. "Je ne suis pas optimiste mais on ne sait jamais", a-t-il dit à la chaîne de télévision NOS à son arrivée à ce sommet consacré au futur budget de l'UE et à un plan de relance de 750 milliards d'euros face à la crise du coronavirus. Les Pays-Bas réclament que les Etats membres bénéficiant des fonds de ce plan de relance acceptent en échange de réformer leur marché du travail et leur système de retraite, entre autres. Ils ont pris la tête d'un groupe de pays opposés à tout transfert de fonds ou prêt sans strictes conditions. (Anthony Deutsch et Toby Sterling version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.