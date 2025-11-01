Les Pays-Bas et Nexperia refusent de commenter les informations selon lesquelles Nexperia va reprendre ses livraisons

Le gouvernement néerlandais et Nexperia ont refusé samedi de commenter les informations diffusées par les médias selon lesquelles la Maison Blanche envisage d'annoncer la reprise des livraisons en provenance des installations chinoises du fabricant de puces néerlandais Nexperia.

Reuters a cité une source familière de l'affaire vendredi, selon laquelle la Maison Blanche ferait une telle annonce, ce qui soulagerait les constructeurs automobiles confrontés à la perspective de réduire leur production en raison d'une pénurie de puces vitales.

Les Pays-Bas ont déclaré dans un communiqué qu'ils restaient en contact avec les autorités chinoises et les partenaires internationaux "afin de trouver une solution constructive qui rétablisse l'équilibre de la chaîne d'approvisionnement en puces et qui soit bénéfique pour Nexperia et nos économies".

Un porte-parole de Nexperia a déclaré que la société avait "continuellement appelé à une désescalade des événements actuels".

Le mois dernier, le gouvernement néerlandais a pris le contrôle de Nexperia, propriété de la société chinoise Wingtech 600745.SS . Cette mesure a incité Pékin à empêcher les produits Nexperia de quitter la Chine .