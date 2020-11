Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Pays-Bas approuvent le prospectus pour la cotation de Stellantis Reuters • 20/11/2020 à 11:55









LES PAYS-BAS APPROUVENT LE PROSPECTUS POUR LA COTATION DE STELLANTIS PARIS (Reuters) - PSA et FCA ont annoncé vendredi avoir obtenu l'approbation de l'autorité des marchés financiers néerlandaise à leur prospectus relatif à la cotation des actions Stellantis, nouvelle étape de la fusion entre les deux constructeurs. Dans un communiqué, les deux groupes indiquent que les actions FCA NV, qui seront renommées Stellantis dans le cadre de la fusion transfrontalière, seront cotées à la Bourse italienne et sur le marché réglementé d'Euronext Paris à l'issue de la clôture de l'opération. La société mère néerlandaise de la nouvelle entité sera également cotée sur le New York Stock Exchange. L'accord de fusion prévoit que les actionnaires de PSA reçoivent 1,742 action de la nouvelle entité pour chacune de leur action PSA, tandis que les actionnaires de FCA recevront une action de la nouvelle entité pour chacune de leur action FCA. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

