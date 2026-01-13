Les partenaires commerciaux de l'Iran menacés par les droits de douane US de 25%

Le président américain Donald Trump a prévenu lundi que de quelconques pays faisant affaire avec l'Iran s'exposeront à des droits de douane de 25% dans leurs échanges commerciaux avec les Etats-Unis, une annonce effectuée alors que Washington étudie de potentielles mesures à prendre dans le contexte de manifestations sans précédent depuis des années en Iran.

L'Iran, membre du groupe des producteurs de pétrole de l'OPEP, a exporté des produits vers 147 partenaires commerciaux en 2022, selon les données les plus récentes de la Banque mondiale.

Ses principaux partenaires commerciaux sont la Chine, l'Irak, les Émirats arabes unis, la Turquie et l'Allemagne, mais également d'autres pays d'Asie de l'Est.

Le carburant est le premier poste d'exportation de l'Iran en valeur, tandis que les principales importations comprennent les biens intermédiaires, les légumes, les machines et les équipements.

CHINE

La Chine est le premier partenaire commercial de l'Iran. Selon la Banque mondiale, les exportations iraniennes vers la Chine se sont élevées à 22 milliards de dollars en 2022, les carburants représentant plus de la moitié du total.

Les importations en provenance de Chine s'élevaient à 15 milliards de dollars.

En 2025, la Chine a acheté plus de 80% du pétrole expédié par Téhéran, selon les données de la société d'analyse Kpler.

Le pétrole iranien a un nombre limité d'acheteurs en raison des sanctions américaines qui visent à interrompre le financement du programme nucléaire de Téhéran.

INDE

Le total des échanges bilatéraux entre l'Inde et l'Iran s'est élevé à 1,34 milliard de dollars au cours des dix premiers mois de l'année 2025, selon le ministère indien du Commerce.

Les principales exportations indiennes vers l'Iran comprennent le riz basmati, les fruits, les légumes, les médicaments et autres produits pharmaceutiques.

TURQUIE

Les exportations de l'Iran vers la Turquie ont atteint 5,8 milliards de dollars en 2022, avec des importations s'élevant à 6,1 milliards de dollars, selon la Banque mondiale.

ALLEMAGNE

Les exportations de l'Iran vers l'Allemagne se sont élevées à 178 millions de dollars en 2022, tandis que les importations ont totalisé 1,9 milliard de dollars.

CORÉE DU SUD

Les exportations de la Corée du Sud vers l'Iran entre janvier et novembre 2025 étaient marginales, à 129 millions de dollars, tandis que les importations s'élevaient à 1,6 million de dollars au cours de la même période, selon les données de l'Association coréenne du commerce international.

JAPON

Le Japon a importé des quantités modestes de fruits, de légumes et de textiles d'Iran et y a expédié des machines et des moteurs de véhicules, selon les dernières données commerciales du Japon.

