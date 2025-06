Les parlementaires du Sénat rejettent la tentative des Républicains d'inverser les règles relatives aux véhicules de Joe Biden

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

Les Républicains du Sénat ne peuvent pas utiliser une procédure accélérée pour annuler des règles historiques visant à réduire considérablement les émissions de gaz d'échappement des véhicules et à stimuler les ventes de VE dans le cadre d'un projet de loi fiscale et budgétaire, a décidé le parlementaire du Sénat vendredi. Les républicains et le président Donald Trump se sont attaqués aux VE sur un certain nombre de fronts, un revirement par rapport à la politique de l'ancien président Joe Biden qui encourageait les VE et les énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique et réduire les émissions.

En 2024, l'Agence de protection de l'environnement (EPA), sous l'égide de Joe Biden, a établi des règles strictes en matière d'émissions des véhicules qui visent à réduire de près de 50 %, par rapport aux niveaux de 2026, les émissions de gaz d'échappement des voitures et des camionnettes sur l'ensemble du parc automobile en 2032 et à augmenter considérablement le nombre de nouveaux véhicules électriques. L'année dernière, l'EPA a prévu qu'entre 35 et 56 % des nouveaux véhicules vendus entre 2030 et 2032 seraient électriques afin de respecter les règles strictes en matière de pollution automobile. Les Républicains du Sénat veulent également annuler les nouvelles limites d'émissions fixées par l'EPA pour les véhicules moyens et lourds tels que les camions de livraison, les camions à ordures, les camions des services publics, les bus scolaires et les semi-remorques. Le parlementaire du Sénat a estimé que l'annulation des règles de l'EPA nécessiterait 60 voix pour être adoptée dans la chambre de 100 sièges, plutôt que la majorité simple dont auraient besoin d'autres éléments du paquet de taxes et de dépenses dans le cadre d'un processus budgétaire complexe que les républicains invoquent pour contourner l'opposition des démocrates. Ce règlement faisait partie des règles environnementales les plus importantes mises en œuvre sous la présidence de Joe Biden, qui a fait de la lutte contre le changement climatique l'un des piliers de sa présidence. Les Républicains du Sénat ont proposé lundi de mettre fin au crédit d'impôt de 7 500 dollars sur les ventes de nouveaux véhicules électriques six mois après la signature de la loi fiscale et budgétaire et de supprimer rapidement les crédits d'impôt pour les véhicules électriques usagés. Les républicains ont également proposé d'éliminer les amendes pour non-respect des règles relatives à l'économie moyenne de carburant des entreprises, ce qui mettrait fin à un programme vieux de 50 ans qui exige des constructeurs automobiles qu'ils construisent des véhicules plus efficaces. La semaine dernière, Donald Trump a signé une résolution approuvée par le Congrès pour empêcher le plan historique de la Californie visant à mettre fin à la vente de véhicules à essence uniquement d'ici 2035, qui a été adopté par 11 autres États représentant un tiers du marché automobile américain. Donald Trump a également signé des résolutions visant à annuler les nouvelles limites d'émissions des véhicules utilitaires lourds. General Motors, Toyota et d'autres constructeurs automobiles ont fait pression sur le Congrès pour qu'il revienne sur les règles en matière d'émissions .