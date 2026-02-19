Les parlementaires américains proposent un projet de loi complet sur la sécurité aérienne après un accident mortel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails et d'informations sur le projet de loi dans les paragraphes 4 à 10) par David Shepardson

Un groupe bipartisan de législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis a proposé jeudi une législation visant à répondre à 50 recommandations en matière de sécurité aérienne émises après une enquête d'un an sur la collision de janvier 2025 entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée qui a tué 67 personnes .

Les présidents des commissions des transports et de l'infrastructure et des services armés de la Chambre des représentants et les principaux démocrates du groupe ont déclaré que le projet de loi visait à traiter une série de questions, notamment les lacunes dans la culture de sécurité de la FAA, à améliorer la formation et les procédures de contrôle du trafic aérien et à renforcer la sécurité de l'espace aérien autour de l'aéroport national Reagan Washington, où la collision mortelle s'est produite l'année dernière.

La Chambre des représentants doit également voter lundi sur la loi ROTOR, adoptée à l'unanimité par le Sénat américain en décembre, qui obligerait les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte d'un système de sécurité connu sous le nom de système de surveillance automatique en mode diffusion (ADS-B) d'ici à la fin de l'année 2031.

Le projet de loi du Sénat renforce également la surveillance du trafic des jets commerciaux et des hélicoptères, ainsi que des itinéraires de vol à proximité des aéroports commerciaux.

On ne sait pas encore si la Chambre des représentants pourrait ajouter certaines parties du projet de loi présenté jeudi au projet de loi du Sénat. "Ce projet de loi complet rendra notre système d'aviation plus sûr en s'attaquant directement aux différents facteurs qui ont contribué à cet accident", a déclaré le président de la commission des transports de la Chambre des représentants, Sam Graves.

Le représentant Rick Larsen, principal démocrate de la commission, a déclaré que le projet de loi tenait compte des 50 recommandations du NTSB pour "améliorer la sécurité de l'espace aérien afin de protéger les voyageurs contre de futurs accidents".

Le projet de loi de la Chambre des représentants prévoit un audit indépendant complet de la culture et du système de gestion de la sécurité de la FAA, impose une meilleure conception des itinéraires pour les hélicoptères et répond à un certain nombre de préoccupations concernant les pratiques de l'aviation militaire .

Le mois dernier, le NTSB a constaté que des défaillances systémiques de la FAA avaient conduit à la collision qui a été la pire catastrophe aérienne américaine depuis 2001.

Le NTSB a déterminé que l'accident avait été causé par la décision de la FAA d'autoriser les hélicoptères à voler à proximité de l'aéroport sans prévoir de mesures de protection pour les séparer des avions, ainsi que par son incapacité à examiner les données et à donner suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport.

Le NTSB a formulé plus de 30 recommandations à l'intention de la FAA, citant une série de défaillances avant l'accident de Washington. L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, qui s'est exprimé lors d'une conférence jeudi, a déclaré que l'agence devait améliorer sa culture et s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations du comité de sécurité.