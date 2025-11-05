Les parlementaires américains interrogent Delta Air Lines sur l'utilisation de l'IA dans la tarification des billets

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 15) par David Shepardson

Un groupe de deux douzaines de législateurs démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé mercredi au directeur général de Delta Air Lines DAL.N , Ed Bastian, de répondre à des questions sur l'utilisation éventuelle de l'intelligence artificielle générative pour aider à fixer le prix des billets.

Les législateurs, dont Jesus "Chuy" Garcia, Jerrold Nadler, Alexandria Ocasio-Cortez et Dan Goldman, ont demandé à Delta , dans une lettre vue par Reuters, de divulguersi elle déploiera l'IA pour augmenter les prix par le biais d'une "discrimination tarifaire individualisée et basée sur la surveillance."

Delta a déclaré mercredi "qu'il n'y a aucun produit tarifaire que Delta a déjà utilisé, teste ou prévoit d'utiliser qui cible les clients avec des offres individualisées basées sur des informations personnelles ou autres."

Les législateurs craignent que les compagnies aériennes n'utilisent l'intelligence artificielle, les données personnelles ou l'utilisation d'Internet par les consommateurs - par exemple, la visite d'un site de pompes funèbres - pour déterminer le moment où les gens souhaitent le plus voyager et, par la suite, augmenter les prix des billets d'avion ou d'autres prix.

Les législateurs ont déclaré que Delta n'avait pas fait assez pour répondre aux préoccupations soulevées par les sénateurs en juillet .

« Alors que Delta affirme avoir mis en place des "mesures de protection strictes pour garantir le respect de la législation fédérale", elle n'a pas expliqué en quoi consistaient ces mesures », écrivent-ils.

En août, le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que son ministère enquêterait si une compagnie aérienne utilisait l'intelligence artificielle pour fixer ses prix.

"Nous interviendrons très fermement si une compagnie tente d'utiliser l'IA pour fixer individuellement le prix de ses sièges", a déclaré M. Duffy.

Delta a déclaré précédemment qu'elle prévoyait de déployer une technologie de gestion des recettes basée sur l'IA sur 20 % de son réseau intérieur d'ici à la fin de 2025, en partenariat avec Fetcherr, une société spécialisée dans la fixation des prix par l'IA.

La lettre de la Chambre des représentants indique que le président de Delta, Glen Hauenstein , avait précédemment déclaré que Delta utiliserait une tarification générative alimentée par l'IA pour s'assurer que les tarifs aériens sont adaptés à « ce vol, à cette heure, à vous, l'individu. »

Les législateurs démocrates Greg Casar et Rashida Tlaib - qui ont également signé la lettre - ont présenté en juillet un projet de loi visant à interdire aux entreprises d'utiliser l'IA pour fixer les prix ou les salaires sur la base des données personnelles des Américains et à interdire spécifiquement aux compagnies aériennes d'augmenter les prix individuels après avoir constaté une recherche de notice nécrologique familiale. Cette loi est toujours en cours d'examen.

En août, Delta a répondu aux sénateurs que les compagnies aériennes utilisaient depuis plus de trente ans la tarification dynamique, qui permet de faire fluctuer les prix en fonction de divers facteurs tels que la demande globale des clients, le prix du carburant et la concurrence, mais pas en fonction des informations personnelles d'un consommateur donné.