Les parcs à thème de Disney permettent de dépasser les prévisions de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le groupe de parcs à thème de Disney stimule la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices

*

L'unité sportive de Disney touchée par le conflit avec YouTube TV

*

Le chiffre d'affaires global pour le trimestre se terminant le 27 décembre a augmenté de 5% à 26 milliards de dollars, contre 25,7 milliards de dollars prévus par les analystes

(Ajoute des actions au paragraphe 1) par Dawn Chmielewski

Les parcs à thème de Walt Disney DIS.N et le film "Zootopie 2" ont permis à la société de battre les estimations de revenus et de bénéfices pour le trimestre des fêtes de fin d'année qui s'est terminé en décembre, ce qui a fait grimper ses actions de 4 % dans les échanges de pré-marché lundi.

Le géant des médias et du divertissement devrait nommer un nouveau directeur général pour remplacer Bob Iger au début de l'année. Les dirigeants d'Hollywood pensent que Josh D'Amaro, le président de la division "expériences", est le favori.

L' unité "expériences", qui comprend les parcs, les croisières et les produits de consommation de Disney , a été le moteur principal du trimestre de décembre, générant 10 milliards de dollars de recettes et 72 % du bénéfice d'exploitation trimestriel de la société, qui s'élève à près de 5 milliards de dollars.

Walt Disney World, en particulier, a bénéficié de comparaisons favorables par rapport à l'année précédente, lorsque l'ouragan Milton avait contraint les attractions d'Orlando à fermer.

Le chiffre d'affaires global de la société a augmenté de 5 % pour atteindre 26 milliards de dollars au cours du premier trimestre fiscal qui s'est achevé le 27 décembre. Ce chiffre dépasse la prévision consensuelle de 25,7 milliards de dollars, selon les analystes interrogés par LSEG. Disney a déclaré un bénéfice avant impôts de 3,7 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street qui tablaient sur 3,5 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté par action est tombé à 1,63 $, soit une baisse de 7 % par rapport à l'année précédente, mais une amélioration par rapport aux estimations des analystes (1,57 $ par action)

Disney a réaffirmé sa prévision de croissance à deux chiffres du bénéfice par action pour l'ensemble de l'exercice, par rapport à l'exercice 2025. Il estime que ses opérations lui rapporteront 19 milliards de dollars de liquidités et qu'il est en passe de racheter pour 7 milliards de dollars d'actions.

Le conflit contractuel de deux semaines entre Disney et YouTube TV, qui a privé des millions d'abonnés de l'accès à des chaînes appartenant à Disney telles que ESPN, a porté un coup de 110 millions de dollars à l'unité sportive de l'entreprise, qui a enregistré une baisse de 23 % de son bénéfice d'exploitation au cours du trimestre.

La division sportive a enregistré une hausse modeste de 1 % de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 4,9 milliards de dollars. Le bénéfice d'exploitation a chuté à 191 millions de dollars, en raison du litige sur les licences YouTube, de l'augmentation des coûts de programmation et de la diminution du nombre de matchs de la saison régulière de la NBA.

L'unité de divertissement de Disney, qui comprend les studios de cinéma, les réseaux de télévision et les services de diffusion en continu, a enregistré des recettes de 11,6 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente.

Elle a été propulsée par une liste de films pour les fêtes de fin d'année comprenant "Zootopia 2", la suite animée de Disney qui a rapporté près de 1,8 milliard de dollars en ventes de billets dans le monde entier, et "Avatar: Le feu et la cendre", qui a rapporté 1,4 milliard de dollars dans le monde entier, selon Comscore.

Toutefois, l'unité de divertissement a enregistré une baisse de 35 % de son bénéfice d'exploitation par rapport à l'année précédente, en partie à cause des coûts de commercialisation d'"Avatar" - qui est sorti au cours de la dernière semaine du trimestre - et de huit autres films, contre seulement quatre films lors des dernières fêtes de fin d'année. Le groupe a également enregistré une baisse de 140 millions de dollars dans la publicité politique par rapport à l'année précédente.

Les services de streaming de Disney, qui comprennent Disney+, Hulu et ESPN, ont enregistré une hausse de 72 % de leur bénéfice d'exploitation, qui s'élève à 450 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a atteint 4,4 milliards de dollars, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente. La société ne communique plus le nombre d'abonnés aux services de streaming.