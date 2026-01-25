Les pannes de centrales électriques se multiplient dans l'est des États-Unis en raison d'un approvisionnement limité en gaz et d'un temps glacial

La Nouvelle-Angleterre s'appuie fortement sur les centrales électriques au fioul

Les pannes de production du PJM se multiplient

Les prix de l'électricité au comptant atteignent plusieurs centaines de dollars par MWH

Les pannes de centrales électriques se sont multipliées dans l'est des États-Unis dimanche, les approvisionnements en gaz naturel étant limités et les températures glaciales réduisant la production d'électricité du parc de production de la région.

L'interconnexion PJM, le plus grand réseau régional américain qui dessert 67 millions de personnes dans l'est et le centre de l'Atlantique, a signalé près de 21 gigawatts d'interruptions de production, la majeure partie de cette capacité ayant été mise hors service. Ces pannes représentaient environ 16 % de la demande de 127,4 GW enregistrée dimanche après-midi par PJM.

En l'absence d'approvisionnement en gaz naturel, la côte Est dépend d'un réseau de gazoducs qui est historiquement restreint pendant les longues périodes de froid, a déclaré Pieter Mul, expert en réseaux et partenaire associé de PA Consulting dans le domaine de l'énergie et des services publics.

Les pannes de PJM sont plus nombreuses que ce que le réseau avait prévu, a ajouté M. Mul, précisant que le système PJM est moins flexible qu'il y a quelques années en raison de la mise hors service de centrales électriques et de l'augmentation de la demande de la part des centres de données.

Le territoire de PJM souffre également de goulets d'étranglement dans son système de transmission de lignes à haute tension, qui entravent le transfert d'ouest en est. Par exemple, l'électricité bon marché produite dimanche dans l'Illinois - dont les prix sont parfois négatifs en raison de l'abondance de l'énergie éolienne - n'a pas pu être transférée pour aider d'autres sections de PJM.

Alors que la neige et le grésil frappaient les grandes villes de Boston, New York, Philadelphie et Washington DC, le réseau électrique a également perdu l'accès à l'énergie solaire en raison de l'augmentation de la couverture nuageuse.

Dans le même temps, les prix de l'électricité dans le PJM et les réseaux électriques de New York et de la Nouvelle-Angleterre ont bondi de 400 à 700 dollars par MWh dimanche après-midi, selon les opérateurs du réseau. Ces hausses reflètent une demande qui continue de dépasser les prévisions des opérateurs de réseaux.

ISO New England, qui dessert une région de six États comprenant Boston et Hartford, a fait état d'une demande d'environ 20,2 gigawatts à 13 h 45 (HAE), soit un niveau supérieur à la charge de pointe de 19,5 GW prévue plus tard dans la journée.

L'accès au gaz naturel étant restreint, près de 40 % de la production du réseau de la Nouvelle-Angleterre provenait de centrales électriques alimentées au pétrole. Le gaz naturel, qui est habituellement la principale source de combustible du réseau, n'a représenté que 30 % de la source de combustible des centrales électriques.

Mais comme l'a fait remarquer M. Mul, les réserves de diesel de la Nouvelle-Angleterre peuvent s'épuiser et ne pas être facilement réapprovisionnées en cas de conditions hivernales dangereuses. La capacité excédentaire d'ISO New England est tombée à environ 1,1 GW, alors que les estimations précédentes faisaient état de plusieurs gigawatts.

Plus tôt dans la journée de dimanche, ISO New England a émis une alerte "conditions anormales" demandant aux exploitants de centrales électriques de ne pas programmer d'opérations de maintenance ou d'autres activités susceptibles d'affecter la fiabilité du réseau.

En dehors de Washington D.C., les prix de gros de l'électricité en temps réel ont dépassé 1 800 dollars par MWh tôt dimanche sur le territoire de Dominion Energy en Virginie, contre 200 dollars par MWh samedi matin. La Virginie abrite le plus grand groupe de centres de données au monde, qui sont utilisés pour alimenter des systèmes tels que l'intelligence artificielle et qui sontresponsables de l'augmentation de la demande et des prix de l'électricité dans une grande partie du pays.

Le pic de demande a commencétard dans la nuit de samedi à dimanche, selon les données de PJM , alors que la tempête hivernale Fern balayait une partie du pays.

PJM prévoit un record historique de la demande hivernale mardi, en partie en raison des besoins en électricité des centres de données. Dominion a déclaré que les températures glaciales prolongées de cette semaine, ainsi que la neige abondante, pourraient constituer l'un des événements hivernaux les plus importants à affecter les opérations de la compagnie d'électricité.

PJM prévoit une demande de 147,2 gigawatts, ce qui battrait le record actuel de 143,7 GW établi en janvier 2025.

Les prix de gros de l'électricité sur le marché au comptant ont été élevés tout au long du week-end aux États-Unis, les réseaux régionaux s'efforçant de répondre à l'augmentation de la demande. Lorsque la demande est supérieure aux prévisions, les services publics peuvent être contraints de payer des prix au comptant élevés pour l'électricité afin de répondre à la demande de leurs clients résidentiels et commerciaux.

Les réseaux régionaux alimentent les lignes de distribution locales qui acheminent l'électricité jusqu'aux foyers et aux entreprises. Selon PowerOutage.us, près d'un million de clients étaient privés d'électricité dimanche, dont plus de 300 000 dans le Tennessee et plus de 100 000 chacun dans le Mississippi, le Texas et la Louisiane. Les autres États touchés sont le Kentucky, la Géorgie, la Virginie et l'Alabama.