Les pannes de centrales électriques laissent une faible marge d'exploitation au plus grand réseau régional des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

PJM signale des pannes 73% plus élevées que la moyenne de janvier

*

Les centrales au gaz de la zone de Dominion Energy sont les plus touchées

*

Les prix de l'électricité au comptant dépassent 1 000 $ par MWh en raison des pannes

(Plus de détails sur les pannes, les prix de l'électricité et les commentaires des analystes) par Tim McLaughlin et Laila Kearney

Lespannes de centrales électriques sur le plus grand réseau électrique régional des États-Unis étaient mardi supérieures de plus de 70 % à la moyenne de janvier, laissant une région de 67 millions d'habitants avec un mince tampon d'approvisionnement en énergie contre le temps glacial et la prévision d'une demande hivernale record plus tard dans lasemaine.

L'interconnexion PJM, qui couvre 13 États du centre du littoral atlantique et du Midwest, a indiqué que la plupart des pannes de production étaient dues à des centrales électriques mises hors service par un temps glacial et des approvisionnements restreints en gaz naturel.

Les centrales au gaz de la zone Dominion Energy D.N de PJM semblent les plus touchées, les prévisions de mardi pour les pannes forcées de la compagnie d'électricité s'élevant à près de 9 gigawatts. Cela représente environ la moitié des prévisions de pannes totales de PJM.

La compagnie d'électricité n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Le gaz naturel est la principale source d'électricité dans le PJM, qui s'étend sur le plus grand bassin de production de gaz de schiste du pays. Lorsque les températures sont glaciales, les puits de gaz et les gazoducs peuvent parfois geler, comme ce fut le cas lors d'une tempête hivernale en 2022, au cours de laquelle l'opérateur du réseau a évité de justesse des coupures de courant après que plusieurs générateurs d'électricité eurent cessé de fournir de l'électricité.

Cette semaine, PJMprévoit des pannes totales d'environ 18 GW, soit 10 % de sa capacité opérationnelle de 180,8 GW. Ce niveau de pannes est supérieur de 73 % à la moyenne de 10,4 GW enregistrée jusqu'à présent en janvier, selon les données de PJM.

Malgré des températures glaciales prolongées et d'importantes chutes de neige dans les grandes villes de la côte est (Baltimore, Boston, New York, Philadelphie et Washington, D.C.), PJM et d'autres réseaux régionaux ont évité les pannes tournantes.

PJM est le plus grand marché de l'électricité du pays et couvre la plus grande concentration de centres de données au monde.

La marge de réserve du réseau en matière d'alimentation électrique a diminué ces dernières années en raison de la prolifération de centres de données gourmands en énergie dans la région, en grande partie pour soutenir l'expansion de l'intelligence artificielle.

Selon Pieter Mul, expert en réseaux électriques, la référence ultime pour PJM et tout autre opérateur est de savoir si les lumières restent allumées pour les clients.

"Est-ce que vous gardez les lumières allumées ou non?" a déclaré Pieter Mul, partenaire associé de PA Consulting dans le domaine de l'énergie et des services publics. "C'est toujours la question la plus importante."

Il est certain que le territoire de PJM a connu beaucoup de stress cette semaine. Les pannes de générateurs et l'encombrement des lignes de transmission à haute tension ont fait grimper les prix de l'électricité au comptant au-delà de 1 000 dollars par mégawattheure au cours des derniers jours, ont indiqué les analystes de l'énergie du cabinet de conseil ICF International.

Parallèlement, PJM a prévu une demande hivernale record de147 GW vendredi, en partie en raison des besoins permanents en électricité des centres de données et des températures supérieures à 0 degré Fahrenheit (-18 Celsius).

Les prix de gros au comptant de l'électricité sur le territoire de PJM s'élevaient en moyenne à 342 dollars par MWh mardi matin, les centrales électriques ayant payé des prix plus élevés pour le gaz naturel.

Dans la zone PJM desservie par Dominion Energy, les prix au comptant étaient de 640 dollars par MWh, reflétant les perturbations des centrales électriques qui peuvent inclure des groupes électrogènes qui s'arrêtent ou qui produisent moins d'électricité en raison des températures froides.

Les prix du gaz naturel pour le lendemain au centre Eastern Gas en Pennsylvanie ont bondi de 47 % pour atteindre le niveau record de 59 dollars par million d'unités thermiques britanniques.