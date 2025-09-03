Les ouvertures de postes ont ralenti en juillet aux Etats-Unis
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 16:16
Le nombre des ouvertures de postes a atteint 7,18 millions contre 7,36 millions en juin et 7,50 millions en juillet 2024, selon le dernier rapport 'JOLTS' (Job Openings and Labor Turnover Survey) du Département du Travail publié mercredi, alors que les analystes l'attendaient autour de 7,77 millions.
Celles-ci ont tout particulièrement diminué dans les secteurs de la santé et de l'assistance sociale (-181.000), de la culture et du divertissement (-62.000) et dans l'exploitation minière et forestière (-13.000), révèle l'enquête.
En juillet, le nombre d'embauches a quant à lui progressé à 5,31 millions, contre 5,27 millions le mois précédent.
Ces chiffres sont publiés à deux jours de la parution du rapport officiel sur l'emploi du Département du Travail, qui devrait montrer que l'économie américaine a créé 78.000 postes en août, contre 73.000 en juillet, pour un taux de chômage attendu en hausse de 4,2% à 4,3%.
