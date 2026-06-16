Les organisateurs du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 affirment que le nouveau circuit de Madrid sera prêt malgré les obstacles

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* Le circuit de Madring organise une présentation en vue du Grand Prix d'Espagne de septembre

* Les travaux de construction devraient s'achever d'ici la fin du mois d'août

* Les ouvriers pourraient devoir travailler de nuit en raison des vagues de chaleur

* L'asphalte a été posé, les travaux se poursuivent dans la voie des stands

par Alan Baldwin

Le nouveau circuit du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 a fait l'objet d'une présentation publique spectaculaire mardi, les organisateurs se montrant confiants quant à la préparation du circuit pour la course de septembre à Madrid, bien que les travaux soient loin d'être terminés.

Le plus grand drapeau espagnol du pays a été hissé au premier virage avant que les représentants du gouvernement et du circuit ne prononcent leurs discours et que le pilote de F1 de Williams, Carlos Sainz, ne parle de l'enthousiasme qui règne dans sa ville natale.

Le circuit de Madring, long de 5,47 km, situé autour du parc des expositions IFEMA au nord-est de la capitale et facilement accessible par les transports en commun et depuis l'aéroport de Barajas, s'étend sur deux zones distinctes et comporte deux longues lignes droites ainsi qu'un virage “Monumental” caractéristique, incliné à 24%, où les voitures pourraient atteindre 340 km/h.

“C’est un circuit qui a un peu de tout: des sections rapides, des sections lentes, une partie urbaine, une partie beaucoup plus ouverte,” a déclaré Sainz, ambassadeur du circuit qui a déjà fait le tour du circuit au volant d’une Ford Mustang GT de série. “C’est différent.”

L'ASPHALTE EST DÉJÀ POSÉ, MAIS LA VOIE DES STANDS EST EN COURS DE TRAVAUX

Alors que le ruban noir d’asphalte lisse a été posé, les environs sont en effervescence avec des engins de terrassement dans un paysage désertique où des centaines d’ouvriers préparent une zone qui accueillera également la plus grande fan zone du championnat.

Les garages permanents de la voie des stands sont encore en cours de construction et les tribunes temporaires n’ont pas encore été érigées, tandis que la zone du paddock n’en est qu’au stade de projet.

Mais Carlos Jimenez, directeur des opérations de Madring, a déclaré qu’il dormait sur ses deux oreilles, malgré les contraintes de temps et les obstacles bureaucratiques difficiles à surmonter.

“Nous en sommes à notre 11e mois de construction et l'obtention des permis a pris 12 mois,” a-t-il déclaré à Reuters. “À présent, la partie la plus compliquée, même en dehors de la piste, est terminée. Au sud, la piste est achevée... au nord, le terrain sera prêt dans trois semaines.

“Ce que nous allons commencer, probablement dans deux semaines, c’est le montage des structures temporaires, des tribunes et des espaces d’accueil.”

Jimenez a indiqué que la construction de ces éléments prendrait environ un mois et demi, mais que la chaleur de juillet et août pourrait contraindre les ouvriers à interrompre les travaux lorsque les températures atteindraient un certain seuil.

“Nous devrons peut-être travailler de nuit,” a-t-il déclaré. “Nous avons donc prévu une marge de manœuvre et pouvons effectuer des quarts de nuit, car le permis de construire nous autorise à travailler 24 heures sur 24.”

La FIA, l'instance dirigeante, a effectué deux visites d'inspection, une troisième et dernière étant prévue pour la mi-août, date à laquelle la piste sera nettoyée au jet d'eau pour améliorer l'adhérence. La zone réservée aux fans sera prête fin août et des voitures de Formule 3 testeront la piste.

Les systèmes électroniques, notamment les panneaux d'éclairage et l'éclairage du tunnel où le circuit passe sous une autoroute qui traverse la zone, seront installés en juillet.

La date butoir est fixée au 30 août, date à laquelle le conseil municipal inspectera les installations.

La course, la deuxième en Espagne après le Grand Prix de Barcelone-Catalogne de ce mois-ci et la première organisée à Madrid depuis que le circuit de Jarama a accueilli la Formule 1 de 1968 à 1981, est prévue du 11 au 13 septembre.

Le directeur général de Madring, Luis Garcia Abad, qui était autrefois le manager du double champion du monde Fernando Alonso, a déclaré que la durabilité et la facilité d'accès avaient été des facteurs clés.

“La nouvelle génération recherche ces aspects. Elle ne veut pas passer deux heures en voiture pour se rendre au circuit et au parking. C'est totalement différent,” a-t-il déclaré.

“Vous pouvez être ici et, neuf minutes plus tard, vous retrouver sans difficulté particulière dans le centre-ville pour prendre un verre ou dîner dans une ville agréable.”