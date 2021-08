Les options pour l' avenir de NN IP continuent d' être étudiées

(NEWSManagers.com) - L' avenir de la gestion d' actifs du groupe financier néerlandais NN Group, NN Investment Partners (NN IP), n' est pas encore tranché. En marge de la publication des résultats de NN pour le premier semestre 2021, la firme indique " actuellement passer en revue " les différentes options qui se présentent à elle tout en soulignant " des progrès dans cette revue stratégique " . NN Group étudie depuis avril une cession ou une fusion de sa gestion d' actifs. NN IP, valorisé à 1,5 milliard d' euros, a été annoncé dans le viseur de plusieurs gestionnaires d' actifs dont Generali, DWS (filiale de Deutsche Bank), UBS et Allianz.

En attendant, la société de gestion néerlandaise présentait un résultat net opérationnel de 68 millions d' euros. Sa marge reste stable à 16 bps (contre 15bps en décembre 2020) quand son ratio coût/revenus a baissé de 64,9% en 2020 à 61,2% fin juin 2021.

NN IP a collecté 2 milliards d' euros net sur les six premiers mois de 2021 - contre 6 milliards d' euros au S2-21 et 1 milliard d' euros au S1-21. La collecte a été tirée par les tierces parties (+4Md€), principalement côté institutionnel, tandis que les affiliés ont enregistré des sorties nettes de 2 milliards d' euros. Au total, NN IP gérait 298 milliards d' euros à fin juin (- 2 milliards d' euros par rapport à décembre 2020) et administrait ou conseillait 59 milliards d' euros (- 11 milliards par rapport à décembre 2020).