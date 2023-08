Les opérations financières en cours à Paris au 22 août 2023 information fournie par Newsmanagers • 25/08/2023 à 00:15

(NEWSManagers.com) - FRANCHISSEMENTS DE SEUILSPublicis Groupe SA : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, le seuil de 5% du capital et détient 4,91% du capital et 4,46% des droits de vote (21/08/23).Edenred : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, le seuil de 5% du capital et détient 4,99% du capital et 4,93% des droits de vote (17/08/23).Rallye : Foncière Euris a franchi en baisse le seuil de 2/3 des droits de vote et détient 50,84% du capital et 66,27% des droits de vote (16/08/23).Soitec : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse, le seuil de 5% des droits de vote et détient 6,48% du capital et 5,02% des droits de vote (10/08/23)Memscap : MCA Finance, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, le seuil de 5% du capital et droits de vote et détient 3,99% du capital et 3,75% des droits de vote (09/08/23).Ubisoft Entertainment : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a franchi en baisse, le seuil de 10% du capital et détient 9,98% du capital et 9,18% des droits de vote (08/08/23).Casino Guichard-Perrachon : F. Marc de la Lacharrière (Fimalac) a individuellement franchi en hausse, au sens des dispositions de l’article 223-11-1 I du règlement général, le seuil de 5% du capital et des droits de vote et détient 9,39% du capital et 6,53% des droits de vote (08/08/23).Cibox Inter@ctive : le concert composé de Ming-Lun Sung, Laurent Balian et Georges Paul Lèbre, a franchi de concert en hausse, le seuil de 20% du capital et 25% des droits de vote et détient 21,40% du capital et 25,17% des droits de vote (07/08/23).Cibox Inter@ctive : la société a franchi en baisse, le seuil de 5% de son capital et détient 3,96% de son propre capital (07/08/23).GEA Grenobloise Electronique Automatisme : Grigori Zaslavoglou, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi individuellement en hausse, le seuil de 5%, 10%, 15%, 20% du capital et des droits de vote et 25% des droits de vote 20,96% du capital et 27,14% des droits de vote.

Alexis Zaslavoglou, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi individuellement en hausse, le seuil de 5%, 10%, 15%, 20% du capital et des droits de vote et 25% des droits de vote et détenir individuellement, 20,51% du capital et 26,57% des droits de vote (07/08/23).Biocorp Production : Novo Nordisk Region Europe A/S, a franchi en hausse, le seuil de 50% du capital et des droits de vote et détient 64,34% du capital et 64,09% des droits de vote (04/08/23).Adocia : Caisse des dépôts et consignations (CDC) a franchi en hausse, indirectement, par l’intermédiaire de la société Bpifrance Investissement, laquelle agit pour le compte des fonds Innobio et BioAM 1B C2 dont elle assure la gestion, le seuil de 10% du capital et détient 11,81% du capital et 14,71% des droits de vote (04/08/23).Rothschild & Co : le concert, composé de la société Rothschild & Co Concordia et de divers actionnaires de la société et investisseurs, a franchi, de concert en hausse, le seuil de 2/3 du capital et détient 75,59% du capital et 79,98% des droits de vote (04/08/23).GARANTIES DE COURS ET OFFRES PUBLIQUESBiocorp Production : projet d’offre publique d’achat simplifiée de Novo Nordisk Région Europe A/S au prix de 35?€ par action (07/08/23).Paragon ID : Projet d’offre publique d’achat simplifiée de Grenadier Holdings Ltd au prix unitaire de 38,01?€ (13/07/23).Financière et Immobilière de l’Etang de Berre et de Méditerranée : offre publique de rachat par la société de ses propres actions au prix de 11,50?€. L’offre sera ouverte du 20/07 au 15/09/23 inclus (19/07/23).Rothschild & Co : offre publique d’achat simplifiée de Rothschild & Co Concordia au prix unitaire de 38,60?€. L’offre sera ouverte du 24/07 au 08/09/23 inclus (21/07/23).