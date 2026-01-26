Les opérateurs pénitentiaires GEO et CoreCivic en baisse

26 janvier - ** Les actions des opérateurs de prisons GEO Group GEO.N et CoreCivic CXW.N ont baissé respectivement de 10,6 % et 7,7 %

** Les démocrates du Sénat ont déclaré qu'ils s'opposeraient à un projet de loi de financement pour le Département de la sécurité intérieure, qui supervise l'ICE

** Cette décision fait suite à la mort d'un deuxième citoyen américain abattu par des agents de l'immigration dans le Minnesota

** Les autorités de l'État du Minnesota font également pression sur un juge fédéral pour qu'il interrompe temporairement l'arrivée massive de 3 000 agents de l'immigration

** En octobre, l'ICE a attribué à GEO un contrat de deux ans portant sur la surveillance électronique, la gestion des dossiers et la supervision

** CXW a également reçu un contrat de l'ICE pour son établissement de Diamondback