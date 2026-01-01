Les opérateurs indiens KFC et Pizza Hut vont fusionner pour un montant de 934 millions de dollars

Les opérateurs indiens de KFC et de Pizza Hut, Sapphire Foods SAPI.NS et Devyani International

DEVY.NS , ont annoncé jeudi qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération de 934 millions de dollars, créant ainsi une puissance de la restauration rapide franchisée dans le pays le plus peuplé du monde.

L'opération intervient alors que les franchisés indiens de la restauration rapide sont confrontés à des coûts plus élevés, à un ralentissement des ventes à magasins comparables et à une pression sur les marges, tout en faisant face à la forte concurrence des opérateurs McDonald's MCD.N et Domino's Pizza

DPZ.O sur un marché où les consommateurs réduisent leurs dépenses non essentielles.

Devyani émettra 177 actions pour 100 actions de Sapphire dans le cadre de l'opération et prévoit des synergies annuelles de 2,1 à 2,25 milliards de roupies (23,34 à 25,01 millions de dollars) à partir de la deuxième année complète d'activité de l'entité combinée.

Les entreprises, partenaires de Yum Brands YUM.N , gèrent plus de 3 000 points de vente en Inde et à l'étranger, y compris des restaurants KFC et Pizza Hut, et sont en concurrence avec les exploitants indiens des chaînes McDonald's et Domino's Pizza - Westlife Foodworld WEST.NS et Jubilant Foodworks JUBI.NS .

Les franchisés de KFC et de Pizza Hut en Inde opèrent tous deux à perte nette, ce qui rend l'extensibilité difficile, a déclaré Akshay D'Souza, consultant indépendant en biens de consommation.

"Avec l'entité unique, s'ils sont capables de débloquer ne serait-ce que la moitié des synergies attendues, nous verrons une entreprise rentable... où ils pourront mieux contrôler les coûts."

Au cours du trimestre qui s'est achevé en septembre, les coûts totaux consolidés de Sapphire ont augmenté de 10 % en glissement annuel pour atteindre 7,68 milliards de roupies, tandis que les dépenses de Devyani ont augmenté de 14,4 % pour atteindre 14,08 milliards de roupies.

Devyani a enregistré une perte nette de 219 millions de roupies pour le trimestre clos le 30 septembre, contre un bénéfice de 170 000 roupies un an plus tôt, tandis que Sapphire a affiché une perte nette consolidée plus importante de 127,7 millions de roupies, contre une perte de 30,4 millions de roupies un an plus tôt.

