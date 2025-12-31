 Aller au contenu principal
Les opérateurs hospitaliers devraient terminer l'année 2025 en hausse
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions des opérateurs hospitaliers sont en passe de terminer l'année en beauté, portées par une demande soutenue de services de santé

** L'action HCA Healthcare HCA.N a gagné 57,7%; l'action Tenet Healthcare THC.N a augmenté de 59,5% - la troisième année consécutive de hausse

** Universal Health Services UHS.N a augmenté de 25,4 % cette année

** Au cours des derniers trimestres, les opérateurs hospitaliers bénéficient d'une utilisation accrue , soutenue par une demande constante de procédures chirurgicales, en particulier chez les adultes plus âgés, qui sont couverts par les plans d'assurance Medicare du gouvernement

** Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que le bon début du quatrième trimestre indique une demande constante, en partie due à des achats anticipés par le biais des échanges de l'ACA.

** Cela est probablement dû au fait que l'on s'attend à ce que les crédits d'impôt sur les primes améliorés expirent l'année prochaine dans un contexte d'incertitude politique plus large, ont-ils déclaré

