Les opérateurs de prisons GEO et CoreCivic en baisse alors que les démocrates s'opposent au financement du DHS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

26 janvier - ** Les actions des opérateurs de prisons GEO Group GEO.N et CoreCivic CXW.N ont baissé respectivement d'environ 11,2 % et 9 % ** Les démocrates du Sénat ont déclaré qu'ils s'opposeraient à un projet de loi de financement pour le Département de la sécurité intérieure, qui supervise l'ICE

** Cette décision fait suite à la mort d'un deuxième citoyen américain abattu par des agents de l'immigration dans le Minnesota

** Les autorités de l'État du Minnesota font également pression sur un juge fédéral pour qu'il interrompe temporairement l'arrivée massive de 3 000 agents de l'immigration ** En décembre, une unité de GEO a reçu un contrat de 121 millions de dollars de l'ICE pour des services de recherche de personnes ** En octobre, l'ICE a attribué à GEO un contrat de deux ans pour la surveillance électronique, la gestion des dossiers et la supervision ** CXW a également reçu un contrat de cinq ans de l'ICE pour son établissement de 2 160 lits Diamondback, qui était inactif depuis 2010