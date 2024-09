Les opérateurs américains de casinos surfent sur la vague chinoise

(AOF) - Las Vegas Sands (+5,62% à 51,12 dollars) et Wynn Resorts (+5,89% à 96,39 euros) figurent parmi les plus fortes hausses du S&P500 ce vendredi, et enchaînent une deuxième séance consécutive de nette progression. En cause, les annonces de Pékin en matière de politique économiques, pour ces sociétés de casinos actives dans les territoires chinois et notamment à Macao. Les deux titres bénéficient aussi des retombées d’un rapport de Citigroup dévoilé en début de semaine selon lequel le nombre de gros joueurs en Chine augmente, ceux-ci misant de plus grosses sommes.