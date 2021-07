Les OPA se mettent en mode estival

Le point sur les opérations sur le marché. (© Adobestock)

Avec la Fête nationale, la période a été relativement calme sur le front des opérations. A noter toutefois la demande d'une ouverture d'enquête de la part de l'Adam sur l'OPA de BPCE et les discussions avancées entre NortonLifeLock (ex-Symantec) et Avast.

Les nouveautés

Natixis : Colette Neuville a demandé à l'AMF l'ouverture d'une enquête sur l'OPA de BPCE. La présidente de l'Association de défense des actionnaires minoritaires conteste la gouvernance des fonds des actionnaires salariés, qui auraient été contraints à revoter, ainsi que la prolongation de l'offre jusqu'au 9 juillet. «J'ai demandé à l'AMF l'ouverture d'une enquête destinée à vérifier notamment la régularité de l'apport à l'offre des FCPE, explique-t-elle, dans une lettre circulaire. Sans l'apport des titres des FCPE, la BPCE n'aurait en effet pas atteint les 90% du capital nécessaires à la mise en œuvre du RO».

Et d'ajouter : «Si l'AMF décide de donner une suite favorable à ma demande [et] s'il est établi que les salariés ont subi des pressions, cela pourrait permettre de remettre en cause le succès de l'offre et donc la mise en œuvre du retrait obligatoire». À suivre.

Les opérations en cours

Baccarat : l'OPA simplifiée se termine vendredi 23 juillet 2021. Fortune Legend Limited (Tor Investment Management), qui détient au moins 97,10% du capital de cette cristallerie de renommée mondiale, s'engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 190 euros. Ce prix fait ressortir une prime de 40,7% sur le dernier cours coté du 15 décembre 2020, dernière séance avant la suspension, et