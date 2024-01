Les offres publiques au plus bas depuis 5 ans à Paris (Alantra)

(AOF) - Le nombre des offres publiques enregistrées en 2023 (29) est au plus bas depuis 5 ans, affirme la banque d’affaires Alantra sur la base de son Baromètre des offres publiques 2023, qui recense et analyse l’ensemble des offres réalisées dans le cadre d’Euronext à Paris. Pour elle "l’une des explications possibles" de cette baisse réside dans le niveau élevé du CAC 40 en 2023 (progression de +16,5% sur l’année), ce qui a pu décourager certains acquéreurs de mener des opérations sur des sociétés cotées à la capitalisation boursière élevée".

Si le nombre d'offres publiques déposées en 2023 a diminué de près de 30%, ce chiffre est "en ligne avec la baisse de l'activité M&A en France en 2023" d'une manière globale (sociétés cotées ou non cotées) qui est "de l'ordre de 40%". D'autre part, tous les types d'offres publiques sont en diminution (Opas, OPR-RO, OPE)" à l'exception des OPA et des OPRA, mais ces dernières "restent à des niveaux faibles, identiques à ceux de l'année dernière, respectivement 4 et 2".

Alantra relève que la prime médiane offerte aux actionnaires atteint un niveau record de 33,4% malgré un CAC 40 lui-même à des niveaux historiquement élevés. Pour elle "une part importante des offres ont été initiées par des industriels à même de valoriser d'éventuelles synergies ou de verser un premium pour l'acquisition d'une société concurrente".