Les offres d'emploi et les embauches aux États-Unis témoignent de la stabilité du marché du travail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour comprenant les offres d'emploi, les services, les données sur le logement et les commentaires des analystes tout au long du texte)

* Les offres d'emploi ont diminué de 56.000 pour s'établir à 6,866 millions en mars

* Les embauches ont bondi de 655.000 pour atteindre 5,554 millions, leur plus haut niveau depuis 2024

* Le déficit commercial a augmenté de 4,4 % pour atteindre 60,3 milliards de dollars en mars

* Les importations de biens ont bondi de 3,6 % pour atteindre 302,2 milliards de dollars; les importations de biens d'équipement ont atteint un niveau record

* Les exportations de biens ont bondi de 3,1 % pour atteindre 213,5 milliards de dollars; les expéditions de pétrole brut ont augmenté

par Lucia Mutikani

Les offres d'emploi aux États-Unis ont reculé en mars dans un contexte de baisse des services professionnels et aux entreprises, mais une forte hausse des embauches, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux ans, suggère que le marché du travail se redresse après avoir connu des difficultés ces derniers mois. La plus forte hausse des embauches depuis le printemps 2020 a suivi une chute en février. Les économistes ont déclaré que la guerre américano-israélienne contre l'Iran constituait un risque baissier pour le marché du travail. Néanmoins, le rapport publié mardi par le département du Travail a renforcé leurs prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés jusqu'en 2027. Le ratio offres d'emploi/chômeurs s'est établi à 0,95 en mars.

“Les chiffres d'aujourd'hui seront un signe rassurant pour le FOMC (Comité fédéral de l'open market), car ils montrent que la demande de main-d'œuvre est restée stable au début du conflit avec l'Iran, ne justifiant guère un assouplissement pour des raisons de gestion des risques”, a déclaré Marc Giannoni, économiste en chef pour les États-Unis chez Barclays.

Les offres d'emploi, qui mesurent la demande de main-d'œuvre, ont reculé de 56.000 pour s'établir à 6,866 millions au dernier jour du mois de mars, a indiqué le Bureau of Labor Statistics du département du Travail dans son enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS). Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 6,835 millions d'emplois vacants.

Les postes vacants ont diminué de 318.000 dans les services professionnels et aux entreprises. On a observé une augmentation des offres d'emploi dans les secteurs du commerce de détail, des activités financières, des soins de santé et de l'aide sociale.

Le taux de postes vacants a reculé à 4,1 %, contre 4,2 % en février.

Les embauches ont bondi de 655.000 pour atteindre 5,554 millions, leur plus haut niveau depuis février 2024. Cette augmentation est la plus importante depuis mai 2020. Elle a concerné le commerce de détail, les transports, l'entreposage et les services publics, ainsi que les services professionnels et aux entreprises, et les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie. Le taux d'embauche est passé de 3,1 % en février à 3,5 %, son plus haut niveau depuis mai 2024.

Le conflit avec l'Iran a perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, entraînant une hausse des prix des matières premières, du pétrole aux engrais en passant par l'aluminium.

Les licenciements et les cessations d'emploi ont augmenté de 153.000 pour atteindre 1,867 million, le taux de cette catégorie passantde 1,1 % le mois précédent à 1,2 %. Le secteur des services professionnels et aux entreprises a représenté la majeure partie des licenciements. Les économistes s'attendaient à ce que le rapport sur l'emploi d'avril, très suivi, reflète la stabilité du marché du travail. La semaine dernière, la banque centrale américaine a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, invoquant des craintes croissantes liées à l'inflation.

Les actions à Wall Street ont progressé. Le dollar est resté stable face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

HAUSSE DES EXPORTATIONS DE PÉTROLE BRUT EN MARS Les craintes inflationnistes ont été soulignées par un autre rapport de l'Institute for Supply Management , qui a montré qu'un indice des prix payés pour les intrants par les entreprises de services s'est maintenu près de son plus haut niveau en trois ans et demi en avril. Les prix ont encore augmenté pour l'aluminium, le bœuf, le cuivre, le diesel, l'essence, la main-d'œuvre et le bois, entre autres. La guerre fait toutefois grimper les exportations de pétrole brut et d'autres produits pétroliers, comme l'a montré un troisième rapport du Bureau d'analyse économique et du Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes ont déclaré que cette tendance pourrait contribuer à réduire le déficit commercial, qui a été partiellement alimenté en mars par les importations de biens d'équipement dans un contexte de boom des investissements dans l'intelligence artificielle.

Les exportations ont augmenté de 2,0 % pour atteindre un niveau record de 320,9 milliards de dollars en mars. Les exportations de biens ont bondi de 3,1 % pour atteindre un niveau record de 213,5 milliards de dollars. Elles ont été soutenues par une hausse de 2,8 milliards de dollars des expéditions de pétrole brut, reflétant principalement la hausse des prix. Les exportations d’autres produits pétroliers ont augmenté de 1,7 milliard de dollars, tandis que les expéditions de fioul ont progressé de 1,6 milliard de dollars.

Les exportations de soja ont également augmenté. La vigueur des exportations a été plus que compensée par les importations, qui ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 381,2 milliards de dollars. Les importations de biens ont augmenté de 3,6 % pour atteindre 302,2 milliards de dollars, les biens d'équipement ayant bondi à un niveau record de 120,7 milliards de dollars.

Les entreprises investissent massivement dans l'IA et les centres de données qui la sous-tendent, mais la plupart des matériaux sont importés. Le déficit commercial s'est creusé de 4,4 % pour atteindre 60,3 milliards de dollars. Le déficit commercial des biens s'est creusé de 4,8 % pour atteindre 88,7 milliards de dollars. Corrigé de l'inflation, il a augmenté de 6,7 % pour atteindre 90,8 milliards de dollars.

Le commerce a retiré 1,30 point de pourcentage à la croissance du produit intérieur brut au premier trimestre. L'économie a progressé à un taux annualisé de 2,0 % au cours du dernier trimestre.

Les États-Unis ont enregistré des déficits commerciaux de biens avec plusieurs pays, notamment la Chine, Taïwan, le Vietnam, le Mexique, le Canada, l'Inde, la Corée du Sud, l'Arabie saoudite et Israël. Leur déficit avec l'Union européenne a augmenté de 4,1 milliards de dollars pour atteindre 9,2 milliards de dollars en mars.

Le président Donald Trump a imposé des droits de douane à ses partenaires commerciaux, invoquant les déficits commerciaux et sa volonté de rapatrier l'industrie manufacturière aux États-Unis.

“Les politiques économiques de Trump 2.0 visant à ramener la production sur le sol américain ne fonctionnent pas encore, car les importations américaines sont très proches de niveaux records”, a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS.

Les nouvelles concernant le marché immobilier étaient légèrement optimistes, mais l'accessibilité reste un défi, car la guerre fait grimper les taux hypothécaires. Un quatrième rapport du Bureau du recensement a montré que les ventes de maisons individuelles neuves ont bondi de 7,4 % pour atteindre un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 682.000 unités en mars, à mesure que l'impact des conditions météorologiques rigoureuses s'estompait. Les ventes sont passées à un taux de 635.000 unités en février, contre 583.000 unités en janvier, mois où elles avaient été pénalisées par les tempêtes hivernales.

Les constructeurs ont proposé des mesures incitatives, notamment des réductions de prix et des abattements sur les taux hypothécaires, afin de stimuler la demande.

Le taux moyen des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans, très prisés, a bondi de 5,98 % fin février à 6,46 % début avril, selon les données de Freddie Mac.

“Ces mesures incitatives peuvent soutenir le niveau des ventes de logements neufs cette année, mais nous ne prévoyons pas d’augmentation significative et durable tant que les taux hypothécaires resteront élevés et que la confiance des consommateurs restera modérée”, a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup.

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