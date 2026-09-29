Les offres d'emploi aux États-Unis ont baissé en août ; les licenciements restent faibles

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Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a reculé en août, mais les licenciements sont restés faibles, ce qui témoigne d'un marché du travail stable.

Les offres d'emploi, qui mesurent la demande de main-d'œuvre, ont baissé de 256.000 pour s'établir à 7,079 millions au dernier jourdu moisd'août, a indiqué mardi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail dans son enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS). Les chiffres de juillet ont été revus à la hausse, passant de 7,271 millions à 7,335 millions de postes vacants .

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7,225 millions d’offres d’emploi en août. Le taux d’offres d’emploi est tombé à 4,3 %, contre 4,4 % en juillet. Le rapport JOLTS souffre d’un faible taux de réponse, qui a considérablement diminué par rapport à la période précédant la pandémie de COVID-19, ce qui inquiète certains économistes.

La plupart considèrent que le marché du travail a retrouvé son équilibre après avoir connu des difficultés pendant une grande partie de l'été.

Les emplois non agricoles ont augmenté de 162.000 en août, soit la plus forte hausse en cinq mois. Une enquête de Reuters auprès d’économistes prévoit une progression de 90.000 emplois non agricoles en septembre , le taux de chômage devant rester stable à 4,1 %. Le rapport sur l’emploi de septembre sera publié vendredi.

La stabilité du marché du travail donne à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour se concentrer sur l'inflation. La banque centrale américaine a relevé ce mois-ci son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % — la première hausse en trois ans — et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d'emprunt dans les mois à venir.

Les marchés financiers anticipent une probabilité d'environ 70,3 % d'une nouvelle hausse des taux en octobre, selon l'outil FedWatch du CME.

Les embauches ont augmenté de 46.000 pour atteindre 5,192 millions. Le taux d’embauche est passé de 3,2 % en juillet à 3,3 %. Les licenciements et les cessations d’emploi ont baissé de 61.000 pour s’établir à 1,641 millions, leur taux reculant de 1,1 % en juillet à 1,0 %.

Le niveau historiquement bas des licenciements est le principal facteur de stabilité du marché du travail, les employeurs se montrant réticents à accélérer le rythme des embauches. Les économistes ont imputé cette situation à l’incertitude liée à la guerre entre les États-Unis et Israël d’un côté et l’Iran de l’autre, qui a fait grimper les prix de l’énergie et alimenté l’inflation.

Les prix du diesel ont atteint des niveaux records et les économistes ont averti que cela allait peser sur l’économie.