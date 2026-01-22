Les obligations ukrainiennes en dollars poursuivent leur remontée après la rencontre Trump-Zelenskiy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix des obligations, ajout des résultats de la réunion et de la déclaration de JPMorgan) par Karin Strohecker

Les obligations internationales de l'Ukraine ont gagné 3 cents jeudi après que les réunions à Davos aient déclenché un nouvel élan d'optimisme pour mettre fin à la guerre de près de quatre ans qui oppose le pays à la Russie . Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le président américain Donald Trump ont tous deux fait l'éloge du résultat de leur réunion d'une heure en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, Donald Trump envoyant un message selon lequel "la guerre doit cesser".

Les échéances 2035 et 2036, sensibles à la croissance, ont enregistré leur plus forte hausse depuis le mois d'août, bondissant d'un peu plus de 3 cents pour s'établir à environ 55,50 cents le dollar, selon les données de Tradeweb. Après s'être adressé au forum de Davos, Zelenskiy a déclaré que les équipes ukrainienne et russe tiendraient leur première réunion trilatérale avec des responsables américains aux Émirats arabes unis vendredi et samedi.

Donald Trump a déclaré qu'un accord était "raisonnablement proche". L'envoyé américain Steve Witkoff se rendra à Moscou pour rencontrer le président Vladimir Poutine plus tard dans la journée.

Par ailleurs, le transformateur ukrainien de poulets et de céréales MHP, l'un des principaux producteurs alimentaires du pays, a déclaré qu'il avait fixé le prix d'une obligation internationale de 450 millions de dollars arrivant à échéance en 2029 avec un rendement de 10,5 % dans le cadre d'une opération de refinancement.

Il s'agit de la première vente d'obligations internationales d'entreprise depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

"MHP a rouvert le marché pour les entreprises ukrainiennes, et nous nous attendons à ce que d'autres aient l'occasion de suivre", a déclaré à Reuters Gavriel Shaya, banquier du syndicat obligataire CEEMEA chez JPMorgan.