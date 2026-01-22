Les obligations internationales ukrainiennes se redressent alors que Zelensky se rend à la réunion avec Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix, ajout de l'émission d'obligations MHP)

Les obligations internationales de l'Ukraine ont augmenté de plus de 2 cents jeudi, alors qu'une nouvelle série de réunions diplomatiques de haut niveau a fait renaître l'espoir que des progrès pourraient être réalisés pour mettre fin à la guerre de quatre ans qui oppose le pays à la Russie .

Les échéances 2035 et 2036, sensibles à la croissance, ont connu leur meilleure journée depuis deux mois, bondissant de près de 2,6 cents pour s'échanger à environ 55 cents le dollar, selon les données de Tradeweb.

Ces gains interviennent avant la rencontre entre le président ukrainien Volodimir Zelensky et le président américain Donald Trump en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Pendant ce temps, l'envoyé américain Steve Witkoff se rendra à Moscou pour rencontrer le président Vladimir Poutine plus tard dans la journée.

S'exprimant à Davos jeudi matin, Steve Witkoff a déclaré que "beaucoup de progrès" avaient été réalisés dans les pourparlers de paix avec l'Ukraine et que les négociations ne portaient plus que sur un dernier point.

Par ailleurs, le transformateur ukrainien de poulets et de céréales MHP, l'un des principaux producteurs alimentaires du pays, a annoncé qu'il avait fixé le prix d'une obligation internationale de 450 millions de dollars arrivant à échéance en 2029 et ayant un rendement de 10,5 % dans le cadre d'une opération de refinancement.

Il s'agit de la première vente d'obligations internationales d'entreprise depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en février 2022.