Les obligations de retour pour de bon dans le radar des investisseurs

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour juin en 1 minute !

Les actifs à risque semblent ignorer les inquiétudes sur la croissance économique. Bien que l'inflation (1) ralentisse, elle reste élevée et des interrogations subsistent quant à la santé des consommateurs américains. Il convient donc d'adopter une approche prudente et d'orienter le portefeuille vers les obligations de haute qualité et les marchés émergents, dans le cadre d'une stratégie globale de diversification.

Principaux thèmes à surveiller

Les interrogations sur la croissance américaine persistent

Nous anticipons une récession aux États-Unis au second semestre, mais l'Europe devrait faire preuve d'une certaine résilience. Nous continuons à privilégier les valeurs refuges que sont les bons du Trésor américain (2) et restons légèrement prudents en ce qui concerne les obligations d'État européennes.

Nombreuses divergences au niveau des obligations

La combinaison de taux d'intérêt élevés et de la réduction des prêts par les banques pourrait conduire à une diminution des liquidités pour les entreprises les plus vulnérables avec une faible cote de solvabilité. Nous constatons donc des divergences croissantes entre ces entreprises et celles qui disposent de réserves de trésorerie suffisantes et d'une notation élevée. Ces dernières, par exemple en Europe et sur les marchés émergents, devraient être en mesure de mieux résister au ralentissement.

Ignorer les valorisations (3) est un risque à ce stade

La consommation pourrait être mise à rude épreuve car les banques accordent moins de prêts aux États-Unis et en Europe. En parallèle, certains segments du marché des actions restent chers et ne reflètent pas ces réalités. Nous pensons que les investisseurs devraient se concentrer davantage sur les segments de qualité, décotés (4) et disposant de prix attrayants aux États-Unis, en Europe et au Japon.

Chercher à tirer parti de la dynamique des marchés émergents

Une pause potentielle dans les hausses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et une croissance stable dans les pays émergents sont des signaux positifs. Alors que le chemin est parsemé d'embûches pour les actions chinoises sur le long terme, l'investissement sur les marchés émergents dépasse les frontières de l'empire du Milieu et concerne également des pays tels que l'Indonésie et le Brésil. Les marchés émergents offrent des rendements attrayants y compris en ce qui concerne les obligations, par exemple dans certains pays d'Amérique latine.

Chercher à renforcer la protection, pas les risques

Nous sommes plus prudents à l'égard des actions américaines, dans un contexte de ralentissement de la croissance aux États-Unis et de valorisations élevées. Toutefois, à l'échelle mondiale, les secteurs axés sur la qualité, les dividendes et les valeurs décotées offrent des opportunités à long terme. En revanche, nous sommes positifs sur les bons du Trésor américain et pensons désormais que les investisseurs devraient bénéficier de rendements attrayants sur les marchés monétaires. En ce qui concerne les obligations d'entreprises, nous voyons des opportunités dans les titres de haute qualité en Europe et sommes légèrement plus positifs sur certaines obligations des pays émergents telles que celles du Mexique et de l'Indonésie. En ce qui concerne les actions, la Chine et le Brésil devraient faire partie d'un portefeuille d'investisseurs bien diversifié, qui peut inclure des matières premières telles que l'or.

Lexique

1. Inflation : hausse générale des prix des biens et services en circulation dans un pays et sur une période donnée. L'inflation se traduit par un phénomène d'augmentation générale des prix et peut ainsi entraîner une baisse du pouvoir d'achat et de la monnaie.

2. Bons du Trésor américain : (également appelés Treasuries ou Treasurys) : instruments de dette publique émis par le Département du Trésor des États-Unis pour financer les dépenses publiques comme alternative à la fiscalité.

3. Valorisation : vise à attribuer une valeur à un titre afin de la comparer au prix de marché et de déterminer s'il est opportun ou non de l'acheter.

4. Valeur décotée : actions de sociétés dont le cours de bourse est inférieur à leur valeur intrinsèque, sur la base de leurs actifs et de leur capacité bénéficiaire à long terme, autrement dit actions sous-évaluées.