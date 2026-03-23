Les obligations de la zone euro se redressent alors que Trump interrompt certaines frappes contre l'Iran

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(Mises à jour tout au long du texte) par Sophie Kiderlin et Stefano Rebaudo

Les obligations d'État de la zone euro se sont redressées lors d'une séance mouvementée lundi après que le président Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée américaine de reporter de cinq jours toute frappe contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes.

Trump a déclaré qu'il avait eu de "bonnes conversations productives" avec l'Iran .

Pendant ce temps, l'agence de presse iranienne Tasnim, citant un responsable iranien, a déclaré que le détroit d'Ormuz ne reviendrait pas aux conditions d'avant-guerre et que les marchés de l'énergie resteraient instables, ajoutant qu'aucune négociation avec les États-Unis n'était en cours.

Les obligations avaient été vendues pour la quatrième séance consécutive plus tôt dans la journée, mais elles ont ensuite brusquement changé de cap à la suite des commentaires de Trump. Au cours du week-end, Trump avait menacé de détruire les centrales électriques iraniennes si Téhéran n'ouvrait pas "complètement" le détroit d'Ormuz à tous les navires dans les 48 heures.

"Ce qui est fait n'est pas encore défait, donc l'impact n'est pas encore visible. Mais il est évident que les marchés poussent un soupir de soulagement suite à cette nouvelle", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef chez IG Markets.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans

DE10YT=RR , la référence de la zone euro, était en baisse d'environ 5 points de base à 2,9873%, après avoir atteint 3,077% au début de la session, son plus haut niveau depuis juin 2011.

L'écart entre les rendements des obligations allemandes et italiennes à 10 ans s'est creusé lundi jusqu'à 103,62 points de base pour la première fois depuis juin 2025, mais il est retombé à environ 86 points de base.

"Je pense que nous négocions littéralement à partir des gros titres maintenant", a déclaré Andrzej Szczepaniak, économiste européen senior chez Nomura, notant que la plupart des données économiques publiées étaient déjà périmées.

"Du point de vue du marché, il s'agit simplement de surveiller les gros titres de l'actualité d'aujourd'hui et de cette semaine, de voir comment ils influencent les titres sur le pétrole et le gaz et, évidemment, de ce point de vue, les rendements."

CHANGEMENT DES ATTENTES EN MATIÈRE DE TAUX D'INTÉRÊT

Les obligations mondiales ont été mises sous pression par le conflit au Moyen-Orient qui a attisé les craintes d'inflation, les banques centrales du monde entier ayant tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière sur le risque de hausse des prix. L'accélération des craintes inflationnistes a également bouleversé les attentes des banques centrales en matière de politique monétaire.

Celles-ci ont de nouveau changé lundi après les remarques de Trump, les investisseurs réduisant leurs paris sur les futures hausses de taux de la Banque centrale européenne.

Les prix du marché monétaire ont indiqué pour la dernière fois une probabilité d'environ 61 % d'une hausse des taux de la BCE lors de sa prochaine réunion en avril, contre près de 90 % plus tôt dans la journée. Les marchés tablaient pour la dernière fois sur au moins deux hausses de taux de la BCE cette année, contre au moins trois auparavant.

Il s'agit toutefois d'un contraste important par rapport à la fin du mois de février, où l'on s'attendait généralement à ce que la BCE maintienne ses taux inchangés cette année.

Le responsable politique de la BCE, Peter Kazimir, a déclaré lundi que la banque centrale n'hésiterait pas à resserrer sa politique si la prochaine poussée d'inflation due à l'énergie semblait pouvoir s'enraciner.

Les rendements des obligations à court terme, qui sont plus sensibles aux attentes de la politique monétaire, ont également baissé, les rendements allemands à 2 ans ayant baissé de près de 10 points de base à 2,5716 %. Ils avaient atteint 2,764% plus tôt dans la journée.

Les rendements italiens à 2 ans IT2YT=RR ont baissé de 7,8 points de base à 2,8813%, après avoir grimpé à 3,151% précédemment.