Les obligations britanniques bondissent après que Trump a suspendu certaines frappes contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* les rendements des gilts à 10 ans reculent par rapport à leur plus haut niveau depuis 2008

* les rendements à 2 ans baissent de 25 points de base par rapport à leur niveau le plus élevé, les marchés réduisant les paris sur la BoE

* Trump demande à l'armée d'interrompre les frappes contre les centrales électriques iraniennes

* Les coûts d'emprunt britanniques plus durement touchés que leurs pairs par la guerre entre les États-Unis et l'Iran

(Article remanié pour inclure les mouvements du marché après la déclaration de Trump) par David Milliken

Les prix des obligations d'État britanniques ont bondi lundi après que le président américain Donald Trump a ordonné une pause de cinq jours sur les frappes aériennes contre les infrastructures énergétiques iraniennes et a déclaré que les deux pays avaient entrepris des discussions productives au cours des deux derniers jours.

Peu avant le message de Trump sur les médias sociaux, les coûts d'emprunt du gouvernement britannique à 10 ans GB10YT=RR avaient atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2008 à 5,118%, craignant qu'un conflit prolongé n'entraîne une hausse de l'inflation et des emprunts d'État britanniques.

Mais moins d'une demi-heure après avoir atteint ce sommet, le rendement du gilt de référence à 10 ans a chuté à 4,895%, le prix de l'obligation s'étant redressé.

À 1139 GMT, le rendement du gilt à 10 ans était pratiquement inchangé par rapport à la clôture de vendredi, à 5,00 %, alors que les marchés digéraient les commentaires de Trump et la réponse initiale de l'Iran .

LES INVESTISSEURS RÉDUISENT LES PARIS SUR LES HAUSSES DE TAUX DE LA BoE

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt se sont fortement déplacés pour évaluer trois hausses de taux d'un quart de point par la Banque d'Angleterre cette année, en baisse par rapport à quatre plus tôt dans la session et en ligne avec leur niveau à la fin de la semaine dernière.

Les rendements des gilts - qui influencent directement le coût des nouveaux emprunts d'État - sont toujours beaucoup plus élevés qu'avant le début du conflit, car les marchés continuent de s'attendre à une inflation plus élevée, étant donné que les approvisionnements en pétrole et en gaz resteront perturbés pendant un certain temps, même si le conflit au Moyen-Orient s'atténue.

Les rendements des gilts à dix ans ont augmenté d'environ 70 points de base depuis le début du mois, et sont en passe de connaître leur plus forte hausse sur un mois civil depuis septembre 2022, lorsque les projets de budget de l'ancien Premier ministre Liz Truss ont troublé les marchés.

Le Premier ministre Keir Starmer devait tenir une réunion d'urgence avec les principaux ministres et le gouverneur de la BoE Andrew Bailey plus tard dans la journée de lundi pour discuter de la réponse à apporter à la flambée des coûts de l'énergie.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont franchi la barre des 5 % pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis la crise financière mondiale vendredi, et ont augmenté environ deux fois plus que les rendements des obligations américaines US10YT=RR ou allemandes EU10YT=RR depuis le début du conflit.

"Les principales victimes, en termes de comportement du marché obligataire, sont les États souverains qui présentaient des vulnérabilités spécifiques avant que le choc pétrolier ne se matérialise. Le Royaume-Uni est l'un des cas les plus évidents", a écrit Gilles Moec, économiste en chef du groupe de l'assureur français Axa, dans une note aux clients.

M. Moec a déclaré que la Grande-Bretagne devait s'attaquer à "une inflation tenace que le choc pétrolier ne fera qu'exacerber" et qu'elle dépendait davantage des investisseurs étrangers pour acheter sa dette que par le passé.

Jeudi, la BoE a prévu que l'inflation augmenterait pour atteindre 3,0 à 3,5 % au milieu de l'année, plutôt que de retomber à 2 % comme elle l'avait prévu le mois dernier, et a déclaré que de nouvelles réductions des taux d'intérêt ne semblaient plus appropriées dans l'immédiat.

Les rendements des gilts à deux ans GB2YT=RR , particulièrement sensibles aux anticipations de taux de la BoE, ont augmenté de près de 14 points de base par rapport à la clôture de vendredi pour atteindre 4,712% à 1056 GMT, dépassant un pic établi en janvier 2025 pour atteindre leur plus haut niveau depuis novembre 2023.

Mais à 1148 GMT, après les commentaires de Trump et la réponse de l'Iran, le rendement était d'environ 15 points de base en dessous de son pic et 3 points de base plus bas sur la journée à 4,55%.