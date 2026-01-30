 Aller au contenu principal
Les obligations à long terme américaines chutent alors que Trump nomme Warsh à la présidence de la Fed
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 17:05

par Tom Westbrook, Amanda Cooper et Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les prix des obligations du Trésor américain à long terme ont chuté vendredi après que le président Donald Trump a déclaré qu'il nommerait l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh à la tête de la banque centrale américaine, un choix considéré comme baissier pour les obligations étant donné sa préférence pour une réduction du bilan de la Fed.

La nomination de M. Warsh a incité les investisseurs à réévaluer les perspectives de soutien politique sur le marché du Trésor, ce qui a entraîné une hausse des rendements à plus long terme. Il a appelé à un changement de régime à la Fed, cherchant entre autres à réduire l'assouplissement quantitatif , ce qui signifie qu'il pourrait faire pression pour réduire la quantité d'obligations détenues par la Fed.

"Si la réduction du bilan devient une priorité, alors, toutes choses égales par ailleurs, cela exercera une pression à la hausse sur les rendements des obligations à long terme, simplement parce qu'il y aura une offre supplémentaire sur le marché du Trésor", a déclaré Jim Barnes, directeur des titres à revenu fixe chez Bryn Mawr Trust à Berwyn, en Pennsylvanie.

Toutefois, M. Barnes a déclaré qu'un bilan plus réduit n'était peut-être pas un objectif réaliste.

"Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait arriver et réduire la taille du bilan, je ne pense pas que ce sera l'objectif principal dès le départ. D'autres éléments seront examinés, notamment l'inflation et le marché du travail dans le cadre du double mandat, et il faudra essayer de déterminer ce qu'il faut faire avec les taux à court terme."

Les positions hawkish passées de M. Warsh ont compensé les inquiétudes selon lesquelles il pourrait s'en remettre à ce que M. Trump veut que la banque centrale fasse.

Les rendements du Trésor américain à 30 ans US30YT=RR ont bondi plus tôt de 6 points de base pour atteindre un plus haut en séance de 4,914%. Ils se sont échangés pour la dernière fois à 4,878%, soit 2,4 points de base de plus. Les prix des obligations évoluent inversement aux prix.

Les rendements de référence à 10 ans US10YT=RR ont augmenté de 1,8 point de base à 4,245%, se dirigeant vers une hausse de 10 points de base en janvier, alors que les prix ont chuté.

La courbe des rendements s'est raidie à la suite de la nomination de M. Warsh. L'écart entre les rendements à deux ans et à dix ans s'est accentué pour atteindre 71 points de base, le niveau le plus élevé depuis plus d'une semaine. La courbe était en dernier lieu à 70,2 pb US2US10=TWEB contre 66,8 pb en fin de journée jeudi.

La partie longue de la courbe est particulièrement sensible à la réduction du bilan de la Fed, car cela implique que la banque centrale pourrait être un soutien moins fiable sur les marchés monétaires.

C'est là que les fonds spéculatifs empruntent pour payer les "opérations de base" qui arbitrent les petites différences entre les liquidités et les produits dérivés du Trésor et qui ont entraîné des investissements à effet de levier dans le papier à longue échéance, a déclaré Damien Boey, stratège de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney.

"Si vous changez maintenant l'hypothèse de protection des marchés monétaires parce que la Fed n'est plus à l'écoute... alors il est évident que ce commerce commence à sembler moins attrayant et plus risqué", a-t-il déclaré.

Les rendements américains à deux ans US2YT=RR ont baissé de 1 pb à 3,54%.

Les rendements du Trésor ont augmenté après que les données ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en décembre, les entreprises semblant répercuter les coûts plus élevés des droits de douane à l'importation.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,5 % le mois dernier après un gain non révisé de 0,2 % en novembre, selon les données du Bureau des statistiques du travail du département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,2 %.

Au cours des 12 mois précédant décembre, l'IPP a augmenté de 3,0 % après avoir augmenté dans les mêmes proportions en novembre.

Vendredi, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont prévu un assouplissement d'environ 51 points de base cette année, soit environ deux baisses de taux de 25 points de base chacune. Ce chiffre était de 44 points de base après la décision de la Fed, la semaine dernière, de maintenir les taux d'intérêt.

