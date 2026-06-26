Les nouvelles valeurs cotées à Hong Kong s'envolent alors que l'indice Hang Seng recule ; Lingyi, fournisseur d'Apple, en hausse de 3 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 7, 12 et 13; performance des autres actions nouvellement cotées)

* Lingyi a levé 8,3 milliards de HK$ après avoir fixé le prix de son offre dans le haut de la fourchette

* Les introductions en bourse et les cotations secondaires à Hong Kong ont permis de lever 21,6 milliards de dollars jusqu’en juin

* L'enthousiasme des investisseurs pour les valeurs liées à l'IA reste fort, selon un analyste

par Donny Kwok et Yantoultra Ngui

Les actions d’un groupe de nouvelles cotations à Hong Kong ont pour la plupart ouvert en hausse vendredi, allant à contre-courant d’une baisse de 1,4 % de l’indice de référence Hang Seng. Le fabricant chinois de pièces de précision et fournisseur d'Apple AAPL.O , Lingyi iTech 1688.HK , a ainsi progressé d’environ 3 % lors de son entrée en bourse. Lingyi, qui fabrique des composants de précision utilisés dans les smartphones, les tablettes, les robots et les voitures, a levé 8,3 milliards de HK$ (1,1 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) après avoir fixé le prix de son introduction en bourse dans le haut de la fourchette annoncée.

Avec cinq autres entreprises, elle a levé au total environ 19,8 milliards de HK$ (2,5 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) lors de récentes introductions en bourse, ce qui souligne à la fois un regain d’intérêt pour les introductions à Hong Kong et la demande pour les entreprises liées à l’intelligence artificielle, aux puces électroniques et à la fabrication de pointe.

La reprise des introductions en bourse a également été favorisée par le fait que les grandes entreprises chinoises recherchent de plus en plus des financements à l’étranger. L’action Lingyi a ouvert à 10,80 HK$, soit au-dessus du prix d’offre de 10,18 HK$. Le titre a ensuite grimpé jusqu’à 11,80 HK$ avant de se stabiliser autour de10,50 HK$.

L'indice de référence Hang Seng .HSI a reculé de 1,4 %, tandis que l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a chuté de 2,3 %. "Malgré la performance globalement morose du marché boursier de Hong Kong, l’enthousiasme des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA reste solide", a déclaré Kenny Ng, stratège chez China Everbright Securities International. "La demande d’introductions en bourse devrait rester forte au second semestre, à en juger par les récents niveaux de souscription", a ajouté M. Ng.

Les introductions en bourse et les cotations secondaires à Hong Kong ont permis de lever 21,6 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) depuis le début de l’année jusqu’au 17 juin, soit une hausse de 51 % par rapport à la même période en 2025, selon les données de LSEG.

Outre Apple, Lingyi compte parmi ses clients Huawei et Samsung Electronics 005930.KS .

Elle prévoit d’utiliser une partie des fonds levés pour développer la production de serveurs d’IA, de matériel pour robots humanoïdes et d’infrastructures de communication optique basées sur l’IA, qui permettent de transférer rapidement les données entre les puces, les serveurs et les centres de données. Un analyste a toutefois averti que la demande pour les nouvelles introductions en bourse était devenue plus sélective après les faibles performances enregistrées lors de plusieurs introductions récentes.

Dickie Wong, directeur exécutif de la recherche chez uSMART Securities, basé à Hong Kong, a déclaré que le marché des nouvelles introductions en bourse s’était rapidement refroidi, citant des introductions récentes dont le cours a chuté en dessous du prix d’offre et d’autres qui ont évolué à un niveau stable malgré une forte demande avant leur introduction. "Nous ne sommes plus dans la phase où "les introductions en bourse sont des valeurs sûres"; les investisseurs doivent vraiment être attentifs aux risques", a déclaré M. Wong. Les autres valeurs nouvellement cotées ont pour la plupart affiché une hausse:

* SG Micro 3661.HK , un concepteur chinois de puces analogiques, a ouvert en hausse de 23,4 % à 105,10 HK$, après avoir levé environ 4,6 milliards de HK$.

* Circuit Fabology Microelectronics Equipment 9630.HK , qui fabrique des équipements d’imagerie utilisés dans la production de circuits imprimés et de semi-conducteurs, a ouvert en hausse de 73,7 % à 439 HK$, après une vented’actions de 3,25 milliards HK$ .

* Beijing Zhongke WengeAI Science and Technology

1956.HK , une entreprise spécialisée dans l’IA, a ouvert en hausse de 81,2 % à 110 HK$.

* Keytop Parking 2272.HK ,fournisseur de systèmes de stationnement intelligents, a ouvert en hausse de 178,4 % à 110,10 HK$.

* Les certificats de dépôt de PT Merdeka Gold Resources à Hong Kong 6228.HK ont ouvert à un cours inchangé à 26,60 HK$, après que la société minière aurifère indonésienne a levé environ 2,39 milliards de HK$.

(1 $ = 7,8401 dollars de Hong Kong)