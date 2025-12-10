Les nouvelles projections de la Fed redéfinissent les perspectives économiques après une année volatile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les projections serviront de référence pour le successeur de Jerome Powell et montreront le potentiel de nouvelles baisses de taux

*

Les questions d'inflation et d'accessibilité restent en suspens

*

La cote d'approbation économique de Donald Trump a baissé

*

Déclaration de politique de la Fed, projections attendues à 14 heures EST (1900 GMT)

par Howard Schneider

Les responsables de la Réserve fédérale publieront de nouvelles projections économiques mercredi, un point final à une année volatile qui a vu un "atterrissage en douceur" espéré de l'inflation se transformer en pressions renouvelées sur les prix en raison de la hausse des tarifs , l'offre de travailleurs limitée par une répression de l'immigration, et la banque centrale américaine mise à l'écart pendant une grande partie du temps par l'incertitude généralisée. Ces projections trimestrielles, qui seront publiées avec une nouvelle déclaration de politique à 14 heures EST (1900 GMT), établiront une attente de base pour celui qui prendra la relève du président de la Fed Jerome Powell en mai prochain et équivaudront à une carte de pointage pour la première année conséquente du président Donald Trump de retour à la Maison Blanche. Les questions relatives à l'inflation et à l'accessibilité financière, que M. Trump a utilisées comme élément central de sa campagne présidentielle de 2024 , ne sont toujours pas résolues, avec une baisse de la cote d'approbation de l'économie par le président républicain, une augmentation des prix des denrées alimentaires de 2,7 % par an en septembre, contre moins de 2 % lorsqu'il est revenu au pouvoir en janvier, et des prix du logement et des taux d'intérêt hypothécaires élevés qui se combinent pour rendre l'accession à la propriété hors de portée pour de nombreuses personnes.

Et pourtant, certains des pires résultats anticipés au début de l'année, lorsque les premiers plans tarifaires de M. Trump pour le "Jour de la libération" ont suscité des discussions sur l'effondrement du commerce mondial, un mélange corrosif de hausse des prix et de chômage élevé, et même une saison des achats de Noël "annulée", ne se sont pas concrétisés. Le taux de chômage aux États-Unis est resté à un niveau modeste de 4,4 % en septembre, le dernier mois pour lequel des données sont actuellement disponibles. Les perspectives de croissance économique se sont également améliorées. Bien que l'inflation globale reste supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed, il existe des arguments raisonnables en faveur d'un ralentissement l'année prochaine. Les projections actualisées montreront comment les décideurs de la Fed analysent cet ensemble de développements, les cartographient jusqu'à la fin de 2026 et les traduisent dans la fixation du taux d'intérêt de référence de la banque centrale, le principal levier qu'elle utilise pour influencer l'inflation en encourageant ou en décourageant les emprunts et les dépenses des ménages et des entreprises.

UN GRAND CHANGEMENT APRÈS LES ÉLECTIONS

Par rapport aux projections des décideurs de la Fed publiées en septembre 2024, juste avant que la victoire de Donald Trump aux élections de novembre n'ouvre la voie à une réécriture radicale de la politique économique, les prix augmentent plus rapidement, les taux d'intérêt sont plus élevés et la croissance économique est plus lente que ne le prévoyaient les banquiers centraux. Mais les perspectives se sont également améliorées depuis le milieu de l'année, lorsque les droits de douane élevés décrétés par M. Trump début avril ont fait chavirer les marchés. Les droits de douane très élevés initialement annoncés pour une grande partie du monde ont été revus à la baisse depuis lors et, bien que les négociations clés avec la Chine, le Canada et d'autres pays ne soient toujours pas résolues, les investisseurs et de nombreuses entreprises estiment que l'impact moyen des droits de douane au niveau mondial est plus gérable qu'initialement prévu.

M. Trump et les membres de son administration ont accusé les responsables de la Fed de faire de la politique avec leurs projections et la décision de mettre en pause un cycle de réduction des taux qui devait se poursuivre. Le président a cité l'animosité entre lui et M. Powell - M. Trump a nommé l'actuel directeur de la Fed au cours de son premier mandat à la Maison-Blanche, mais il est en désaccord avec lui depuis lors. D'autres ont mis en avant le dégoût réflexe des économistes pour les droits de douane. L'inflation a effectivement augmenté tout au long de l'année, mais de nombreux responsables politiques de la Fed se sont progressivement ralliés à l'idée - également ancrée dans l'économie conventionnelle - que les pressions sur les prix s'avéreraient être des changements ponctuels et ne persisteraient pas. La banque centrale a réduit ses taux en septembre et en octobre , et devrait le faire à nouveau à la fin de sa réunion de deux jours , mercredi.

Les nouvelles projections montreront la prochaine évolution de la pensée de la Fed, et si les préoccupations en matière d'inflation continuent à soutenir une politique monétaire plus stricte l'année prochaine, ou si les inquiétudes concernant le chômage et la faible croissance renforcent les arguments en faveur de nouvelles baisses de taux. La Maison Blanche suivra de près l'évolution de la situation. Les élections de mi-mandat de novembre prochain détermineront le contrôle du Congrès jusqu'à la fin du mandat de M. Trump.