 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 124,97
-1,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les nouveaux iPhone17 connaissent un bon démarrage commercial en Chine
information fournie par AOF 14/11/2025 à 14:17

(AOF) - Apple a enregistré une croissance de 17% de ses ventes d'iPhone en glissement annuel en Chine au cours de la période d'un mois suivant le lancement des nouveaux iPhone 17, selon Counterpoint Research. "Comme les années précédentes, la nouvelle série d'iPhone a généré la majeure partie des ventes de smartphones Apple en Chine au cours de cette période, représentant près de quatre iPhone vendus sur cinq," précise le cabinet.

Il ajoute que les acheteurs d'iPhone de l'ère Covid ont continué à mettre à niveau leurs appareils, maintenant une forte dynamique, en particulier pour les modèles iPhone 17 de base et Pro. Il affiche une croissance ferme même après la fête de la mi-automne.

"Nous n'avons pas encore constaté de ralentissement après la saison des achats en ce qui concerne l'iPhone 17, et j'attribue cela au fait que le cycle de mise à niveau coïncide avec la sortie par Apple d'un nouvel appareil qui apporte une réelle valeur ajoutée", a observé l'analyste Ivan Lam. "Il était important pour Apple de tenir ses promesses cette année afin de profiter du cycle de mise à niveau important des acheteurs de l'ère Covid, et c'est ce qu'elle a fait avec brio."

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

APPLE
272,9500 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.11.2025 14:42 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, précisions sur Google, Merck, Cidara et Walmart) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,61% pour le ... Lire la suite

  • Des personnes font la queue devant le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant asiatique du commerce en ligne Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Les ouvertures de boutiques Shein en région repoussées par le BHV
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:39 

    Le BHV repousse les ouvertures des magasins Shein en région, le patron des grands magasins assurant vouloir simplement "faire mieux", et promettant que ces boutiques verront le jour malgré les multiples critiques et procédures judiciaires visant la plateforme asiatique. ... Lire la suite

  • Louis Schweitzer, à Paris le 9 novembre 2018. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, l'homme qui a transformé Renault, est décédé
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:35 

    Patron emblématique du constructeur automobile Renault pendant 13 ans, mais aussi ex-directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon et haut fonctionnaire éclectique, Louis Schweitzer est décédé jeudi 6 novembre à 83 ans, après avoir durablement transformé la ... Lire la suite

  • La députée LFI Sophia Chikirou annonce sa candidature aux municipales à Paris, le 14 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    L'Insoumise Sophia Chikirou se lance dans la course à la mairie de Paris
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:23 

    La députée insoumise Sophia Chikirou s'est officiellement lancée vendredi dans la course à la mairie de Paris, avec l'ambition d'incarner un "nouveau Paris populaire", en rupture avec une majorité sortante "épuisée", avec laquelle elle ne s'alliera pas pour battre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank