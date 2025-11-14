Les nouveaux iPhone17 connaissent un bon démarrage commercial en Chine

(AOF) - Apple a enregistré une croissance de 17% de ses ventes d'iPhone en glissement annuel en Chine au cours de la période d'un mois suivant le lancement des nouveaux iPhone 17, selon Counterpoint Research. "Comme les années précédentes, la nouvelle série d'iPhone a généré la majeure partie des ventes de smartphones Apple en Chine au cours de cette période, représentant près de quatre iPhone vendus sur cinq," précise le cabinet.

Il ajoute que les acheteurs d'iPhone de l'ère Covid ont continué à mettre à niveau leurs appareils, maintenant une forte dynamique, en particulier pour les modèles iPhone 17 de base et Pro. Il affiche une croissance ferme même après la fête de la mi-automne.

"Nous n'avons pas encore constaté de ralentissement après la saison des achats en ce qui concerne l'iPhone 17, et j'attribue cela au fait que le cycle de mise à niveau coïncide avec la sortie par Apple d'un nouvel appareil qui apporte une réelle valeur ajoutée", a observé l'analyste Ivan Lam. "Il était important pour Apple de tenir ses promesses cette année afin de profiter du cycle de mise à niveau important des acheteurs de l'ère Covid, et c'est ce qu'elle a fait avec brio."

