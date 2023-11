Les nouveaux investisseurs particuliers surestiment leur connaissance des marchés (OCDE)

(AOF) - "Près d’un Français sur quatre déclare détenir un placement en instruments financiers ou des crypto-actifs ". C’est ce qu’affirme l’OCDE sur la base d’une étude de terrain réalisée en avril par l’institut Audirep, à la demande de l’AMF sur "les épargnants ayant commencé à investir sur les marchés depuis 2020 ". "La moitié de ces investisseurs, soit 12 % de la population française adulte, a commencé à investir depuis le début de la pandémie de Covid-19", apprend-on dans les conclusions de l'étude

Ces nouveaux investisseurs sont majoritairement des hommes" (64 %), de moins de 35 ans (56 % contre 21 % chez les investisseurs "traditionnels"). La part des femmes est cependant plus élevée que chez les investisseurs de longue date. Ces nouveaux investisseurs "vivent principalement en milieu urbain" et déclarent "un niveau de qualification, de revenus et un patrimoine supérieurs à la moyenne des Français". Les employés, les ouvriers et les étudiants sont plus toutefois nombreux que parmi les investisseurs traditionnels.

Les trois quarts de ces nouveaux investisseurs détiennent plus d'un produit d'investissement. La moitié a investi dans les crypto-actifs, contre 25 % des investisseurs traditionnels. L'assurance-vie en euros est le deuxième produit le plus détenu (33 %), suivie de l'épargne retraite (29 %) et des actions cotées (24 %).

Leur horizon d'investissement est plus court : les deux tiers se projettent à moins de 10 ans (contre 37% chez les investisseurs de plus longue date). Les raisons les ayant incités à investir sont d'abord "la volonté d'augmenter la rentabilité de leurs avoirs et de les diversifier", mais aussi la curiosité (29 % contre 18 % chez les investisseurs traditionnels) ou le goût du jeu (18 %). 89 % d'entre eux s'adonnent régulièrement ou occasionnellement à des jeux d'argent (paris sportifs, loterie, casino). Une autre motivation qui ressort nettement est la volonté d'investir dans les placements durables, "citée en premier par les 18-24 ans".

L'étude montre "un excès de confiance de ces nouveaux investisseurs à l'égard de leur niveau de connaissances en matière financière", qu'ils sont 73 % à estimer "élevé" chez les 18-24 ans, 75 % chez les 25-34 ans et 67 % en moyenne (contre 58 % des investisseurs de plus longue date). Interrogés sur des notions simples comme les effets de l'inflation, la diversification ou le rapport risque/rendement, "plus de la moitié des plus jeunes n'ont répondu correctement qu'à deux questions sur six".

L'OCDE s'appuiera sur cette enquête pour élaborer une proposition de stratégie d'éducation financière ciblant ces nouveaux investisseurs particuliers à l'attention de l'AMF, détaillant les comportements à encourager, les canaux appropriés et les contenus pertinents. Cette proposition est attendue au premier semestre 2024.