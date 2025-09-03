Les nouveaux avantages de Frontier Airlines visent à fidéliser les membres de ses rivaux, selon un cadre supérieur

Le transporteur s'attend à ce que le niveau de revenu moyen de sa clientèle soit plus élevé

Le transporteur basé à Denver prévoit d'attirer les voyageurs de statut "or" et "argent" de ses concurrents en leur offrant des avantages

Frontier envisage d'ajouter des salons et le Wi-Fi gratuit à son offre

par Doyinsola Oladipo

3 septembre - Frontier Airlines ULCC.O cherche à attirer les voyageurs haut de gamme d'autres compagnies aériennes, qui pourraient se sentir insatisfaits de leurs avantages de fidélité actuels, en offrant de nouvelles incitations au voyage, selon un cadre supérieur du transporteur à très bas prix. Frontier fait le pari que des offres limitées dans le temps, telles que des certificats de voyage pour compagnon de voyage et le statut d'élite Gold instantané pour 69 dollars, attireront dans son programme de fidélité les voyageurs fréquents et les voyageurs aux statuts Gold et Silver des compagnies aériennes concurrentes. Les transporteurs américains cherchent à se différencier parmi les voyageurs haut de gamme, car la forte demande des Américains à revenu élevé en 2025 a aidé les compagnies aériennes à compenser le recul des dépenses des clients sensibles au prix. Le transporteur déploie ces nouveaux avantages à un moment où la valeur est au centre des préoccupations des voyageurs, certains s'étant lassés des changements apportés à des services et programmes de fidélité de longue date, tels que la décision de Southwest Airlines LUV.N de mettre fin à sa politique de bagages gratuits . Bobby Schroeter, directeur commercial de Frontier, a déclaré à Reuters: " Il y a beaucoup de produits, de services et de programmes de fidélisation dont les gens se désintéressent en ce moment ". Le transporteur a déclaré mardi qu'il offrirait aux voyageurs un laissez-passer annuel à volonté pour environ 300 dollars, divisant ainsi le prix par deux. Les actions du transporteur ont augmenté de 14 % mardi après l'annonce, soulignant les paris des investisseurs selon lesquels le deuxième dépôt de bilan de Spirit pourrait remodeler le paysage des compagnies aériennes américaines à bas prix et donner à Frontier un avantage concurrentiel.

"Nous avons examiné la situation et nous nous sommes dit que nous devrions apporter plus de valeur à nos programmes, ce qui se traduirait par de meilleures expériences pour nos clients et, en fait, par plus d'opportunités pour nous aussi, sur le plan financier

Frontier prévoit de doubler ses revenus de fidélisation pour atteindre 6 dollars par passager d'ici à la fin de 2026 et 10 dollars d'ici à la fin de 2028. Le transporteur estime qu'il existe une opportunité de prendre des parts à d'autres transporteurs, comme les programmes des transporteurs légendaires qui gagnent 30 à 40 dollars par passager, a ajouté Bobby Schroeter.

À la fin du mois d'août, le transporteur a déclaré que, pour une durée limitée, il offrirait à ses détenteurs de cartes de crédit des cartes d'accompagnement à partir de 3 000 dollars de dépenses quotidiennes et qu'il égalerait jusqu'à 1 million de miles combinés provenant de plusieurs compagnies aériennes.

"Nous allons attirer des clients qui ne seraient peut-être pas venus auparavant parce qu'ils en voient la valeur", a déclaré Bobby Schroeter, ajoutant que le transporteur s'attend à ce que le niveau de revenu moyen de sa clientèle augmente en conséquence.

Le transporteur basé à Denver a également déclaré qu'il offrirait aux voyageurs membres des programmes de fidélité de Southwest Airlines, JetBlue Airways JBLU.O , Spirit Airlines

FLYY.A ou Alaska Airlines ALK.N le statut instantané Elite Gold avec Frontier pour 69 dollars jusqu'en décembre 2026, ce qui comprend un bagage à main gratuit, l'embarquement prioritaire et des surclassements gratuits vers des sièges premium.

Bobby Schroeter a indiqué que le transporteur réfléchissait à la manière d'offrir d'autres avantages, tels que des salons et le Wi-Fi gratuit, sans augmenter les coûts de manière significative.