Les négociations pour la paix en Ukraine sont prometteuse pour les marchés (Generali AM)

(AOF) - "Le début des négociations bilatérales entre les États-Unis et la Russie au sujet de l'Ukraine inquiète les dirigeants ukrainiens et européens" mais les marchés "anticipent déjà la levée prochaine des sanctions contre la Russie, avec une possible reprise des flux de gaz vers l’Europe", souligne Thomas Hempell, responsable de la recherche macroéconomique et de la recherche sur les marchés de Generali AM. "La baisse des prix de l'énergie permettrait d'atténuer un vent contraire important pour l'économie européenne", prévoit-il.

Les efforts de reconstruction et militaires "nécessiteront des marges budgétaires, et possiblement une émission conjointe de dette, par exemple via le MES (Mécanisme européen de stabilité)", anticipe le gérant. "Cela a des implications significatives pour les obligations, limitant la baisse des rendements obligataires en euros".

En revanche si la perspective d'un accord de paix durable pourrait soutenir l'euro contre le dollar, "il est peu probable qu'elle change la donne face à l'exceptionnalisme américain persistant, aux incertitudes commerciales et à l'avantage marqué des rendements américains".

"Le discours de paix est positif pour les actions hors États-Unis, permettant au marché de la zone euro d'atteindre son plein potentiel de valorisation (+7 % sur 12 mois, dividendes inclus)", ajoute Thomas Hempell. Pour lui cependant "une baisse moins importante des taux à long terme compensera en partie l'effet de la croissance et des bénéfices". "Les secteurs de la finance, des biens d'équipement, de la défense (encore un peu de hausse), des matériaux de construction, des métaux et mines ainsi que de la chimie pourraient en bénéficier", prévoit-il.