Les négociations avancent autour de la vente des 114 Rafale à l'Inde

(Zonebourse.com) - Le dossier des 114 Rafale destinés à l'Inde franchit une nouvelle étape importante, avec une offre française désormais entre les mains de New Delhi. Les principaux enjeux sont maintenant le prix, les conditions contractuelles, la fabrication de plus de 90 appareils en Inde et, surtout, la capacité à intégrer à l'avenir des armements indiens.

La France a officiellement transmis à l'Inde son offre technique et commerciale pour l'acquisition de 114 avions de combat Rafale, rapporte Jefferies.

Pour rappel, le programme avait déjà reçu l'aval du Conseil d'acquisition de la défense indien, qui avait validé en début d'année l'achat des appareils pour le compte de l'armée de l'air indienne.

L'offre française doit maintenant être examinée par le ministère indien de la Défense et l'Indian Air Force (IAF).

Si des médias spécialisés avaient, un temps, évoqué un désaccord entre la France et l'Inde concernant l'accès au code source du Rafale, les médias indiens rapportent que le point central des discussions concernerait l'intégration future d'armements indiens. New Delhi veut pouvoir intégrer sur les Rafale de futurs missiles et équipements développés localement.

Cette capacité constituerait une condition importante pour l'IAF.

Par ailleurs, l'offre française prévoirait une importante production locale, puisque 94 des 114 appareils seraient fabriqués en Inde.

"Finalement, cette proposition pourrait ouvrir la voie à une commande majeure, dont la valeur devrait dépasser 10 MdsEUR pour l'équipe Rafale, avec Dassault Aviation représentant environ 60% du montant, contre environ 20% chacun pour Thales et Safran", explique Chloé Lemarie, analyste en charge du dossier chez Jefferies.

A 10h30, le titre Dassault Aviation progressait de 1,5% devant Thales ( 1,3%) et Safran ( 0,6%).

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