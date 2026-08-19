Les négociateurs commerciaux américains et canadiens se réunissent après que Donald Trump a fixé une nouvelle date limite pour les droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la réunion de mercredi et les détails des négociations tout au long du processus)

* Les droits de douane entreront en vigueur samedi à 00 h 01 (heure de l'Est), à moins qu’un accord ne soit conclu

* Le niveau des droits de douane sur les véhicules reste un point d'achoppement, selon certaines sources

* Les droits de douane de 50 % brandis comme menace porteraient sur environ 20 milliards de dollars d’importations canadiennes

par Promit Mukherjee et David Shepardson

Les négociateurs commerciaux canadiens et américains se sont rencontrés mercredi après que le président Donald Trump a suspendu pendant trois jours les droits de douane de 50 % prévus sur certains produits canadiens, alors que, selon certaines sources, le niveau des droits de douane sur les véhicules restait un point d'achoppement.

Le ministre canadien chargé du commerce avec les États-Unis, Dominic LeBlanc, et la négociatrice en chef du Canada, Janice Charette, ont rencontré le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a indiqué le bureau de Dominic LeBlanc dans un communiqué. Donald Trump a déclaré mardi en fin de journée que les deux pays étaient parvenus à un accord sous réserve de la finalisation des documents, mais le Premier ministre canadien Mark Carney s’est montré plus prudent, affirmant que des progrès substantiels avaient été réalisés mais qu’il restait encore « un travail important » à accomplir.

Les négociateurs ont désormais jusqu’à samedi, à 00 h 01 (heure de l’Est) (04 h 01 GMT), date à laquelle des droits de douane sur 20 milliards de dollars de produits canadiens entreront en vigueur en l’absence d’accord. Contrairement aux droits de douane précédents, ceux-ci s’appliqueraient indépendamment du fait que les produits bénéficient ou non d’un traitement préférentiel au titre de l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

NÉGOCIATIONS SUR LA RÉDUCTION DES DROITS DE DOUANE AMÉRICAINS SUR LES VÉHICULES

Les constructeurs automobiles s’attendent à ce qu’un accord final prévoie une forte réduction des droits de douane américains de 25 % sur les véhicules et pièces détachées importés du Canada. Deux dirigeants du secteur automobile ont déclaré que le Canada faisait pression pour ramener ce droit de douane à 10 %, au lieu des 15 % proposés par les États-Unis. Les marchandises en provenance du Japon, de l’Union européenne et de la Corée du Sud sont soumises à des droits de douane américains de 15 %, tandis que celles en provenance du Royaume-Uni sont soumises à un droit de 10 %. On ignore si la question des droits de douane sur les véhicules sera réglée cette semaine ou reportée jusqu’aux négociations plus larges de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), parallèlement à d’autres enjeux automobiles tels que les règles d’origine.

Une question reste en suspens: les États-Unis autoriseront-ils que la valeur du contenu régional — provenant du Mexique, des États-Unis ou du Canada — soit déduite des droits de douane, ou n’autoriseront-ils que la déduction de la valeur des composants américains présents dans les véhicules importés? Une autre question en suspens est de savoir si les réductions s’appliqueront aux véhicules de poids moyen et lourd ou uniquement aux voitures particulières et aux camions. Le Canada souhaite que les réductions s’appliquent à tous les véhicules, ont indiqué les sources.

Un communiqué de la Maison Blanche a indiqué que de hauts responsables américains avaient été informés que le Canada s’était engagé à supprimer ce que Washington considère comme un traitement discriminatoire ou inégalitaire à l’égard des boissons alcoolisées, du fromage et des véhicules à moteur américains.

Le gouvernement canadien n’a pas confirmé ces engagements ni révélé quelles concessions il avait proposées en échange. Un sondage Léger publié mercredi a révélé que 56 % des Canadiens souhaitent que Mark Carney ne fasse aucune concession supplémentaire aux États-Unis.

« Cette situation d’incertitude n’est l’issue souhaitée par personne — le temps presse », a déclaré Candace Laing, directrice générale de la Chambre de commerce du Canada, un groupe de défense des entreprises. Le cabinet de Janice Charette a indiqué mardi soir au Comité consultatif du Premier ministre sur les relations économiques canado-américaines que « compte tenu de la nature sensible et des enjeux importants de ces discussions pour le Canada, nous ne sommes pas en mesure de communiquer davantage de détails », ont indiqué deux sources.

Dans un message publié mardi soir sur les réseaux sociaux, Jamieson Greer a indiqué que l’accord inclurait un accès complet au marché pour tous les produits américains, des engagements en matière de sécurité économique, l’harmonisation du commerce numérique et de nombreuses dispositions importantes, sans toutefois donner plus de détails.

Son cabinet n'a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des précisions.

KEYSTONE XL

Dans un message publié sur Truth Social annonçant une suspension des droits de douane prévus, Donald Trump a déclaré que le projet d’oléoduc Keystone XL, abandonné depuis longtemps, reliant l’Alberta aux États-Unis, « pourrait bien être ressuscité », sans préciser s’il s’agissait d’un élément important de l’accord en cours de discussion entre le Canada et les États-Unis. En octobre, Carney avait déclaré que la relance de l'oléoduc pourrait contribuer à renforcer la coopération énergétique entre les États-Unis et le Canada.

L’ancien président Joe Biden avait annulé en 2021 ce projet d’oléoduc, destiné à acheminer du pétrole brut canadien vers les raffineries américaines, après des années d’opposition de la part des défenseurs de l’environnement et des communautés autochtones.

South Bow SOBO.TO , la filiale de TC Energy qui détient les actifs de Keystone XL et développe un nouveau projet d’oléoduc transfrontalier utilisant une partie de cette infrastructure, a refusé de commenter.

Trump avait imposé ces mesures en vertu de l’article 338 de la loi douanière de 1930 (Tariff Act of 1930), en réponse aux politiques canadiennes concernant l’alcool, les produits laitiers et les automobiles américains.