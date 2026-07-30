Les négociants en métaux de base changent d'horizon alors que la guerre des talents s'intensifie

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* Selon certaines sources, trois traders de haut niveau travaillant pour de grandes banques auraient quitté leurs fonctions

* La société de négoce Radiant World voit son responsable des métaux raffinés quitter ses fonctions

par Polina Devitt, Tom Daly et Pratima Desai

Les traders seniors spécialisés dans les métaux de base sont sollicités pour de nouveaux postes, la demande pour leur expertise s'intensifiant dans un contexte de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et d'explosion des investissements dans les centres de données, grands consommateurs de métaux, ont indiqué des sources proches du dossier.

Les banques constatent un roulement de personnel parmi les traders en métaux de base, alors que les fonds spéculatifs et les sociétés de négoce intensifient leurs recrutements pour renforcer leurs équipes spécialisées dans les matières premières, ont indiqué ces sources.

“Le marché des talents dans le domaine des métaux de base et des matières premières est en pleine effervescence en ce moment”, a déclaré une source, ajoutant que les traders spécialisés dans l’aluminium et le cuivre étaient “très convoités”.

Les perturbations des expéditions d’aluminium via le détroit d’Ormuz et l’incertitude entourant les éventuels droits de douane sur les importations de cuivre envisagés par le président américain Donald Trump ont accru la demande de traders expérimentés. La consommation de cuivre devrait également augmenter à mesure que s’accélèrent les investissements dans les centres de données et les véhicules électriques.

SE PRÉPARER AU “CHANGEMENT DE PARADIGME”

Ben Green, responsable des métaux de base chez Bank of America et vétéran du marché des dérivés sur métaux, a quitté la banque après plus de trois ans à ce poste et est actuellement en congé de transition, ont indiqué trois sources à Reuters.

Benjamin Vicas, responsable de la table de transactions des métaux de base et des métaux ferreux chez JPMorgan, a également quitté l’établissement après plus de 20 ans de service, ont indiqué ces sources.

Andrew Ferguson, directeur exécutif chez Morgan Stanley et ancien responsable du trading des métaux de base chez Bank of America, a lui aussi quitté ses fonctions, ont-elles ajouté.

Les sources n’ont pas précisé où ces trois personnes allaient exercer leurs nouvelles fonctions.

Bank of America, JPMorgan et Morgan Stanley ont refusé de commenter ces informations. Vicas, Green et Ferguson n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

“Les entreprises prennent conscience qu’un changement conséquent pourrait intervenir dans la valeur des actifs tangibles”, a déclaré George Griffiths, responsable des marchés chez AMT Futures. “Et elles doivent disposer du capital humain adéquat pour tirer profit de ce changement de paradigme à venir ou en atténuer les effets.”

Les sociétés de négoce ont également connu des mouvements dans ce secteur ces dernières semaines. Adhitya Sethaputra a quitté Radiant World moins de deux ans après avoir rejoint la société en tant que responsable des métaux raffinés, ont indiqué quatre sources.

Sethaputra devrait rester à Genève pour son prochain poste, ont indiqué deux de ces sources, l’une d’entre elles précisant qu’il serait en congé de transition pendant six mois. Une autre source a indiqué qu’un remplaçant rejoindrait Radiant World en août.

“Nous pouvons confirmer qu’Adhi ne fait plus partie de Radiant World”, a déclaré un porte-parole, ajoutant que la société restait concentrée sur le développement de sa présence dans le domaine des métaux de base.

Sethaputra n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant son prochain poste.

Par ailleurs, Alex Nizan a rejoint Gerald Group à Dubaï en tant que responsable mondial de l’aluminium et responsable des opérations de négoce pour la zone EMEA après avoir quitté Concord Resources ce mois-ci, selon son profil LinkedIn. Sonny McNess, ancien trader chez Mercuria et JPMorgan, a rejoint Hartree Partners pour se consacrer au négoce de l’aluminium, ont indiqué deux sources.

Mercuria a refusé de commenter, tandis que Hartree et Gerald n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.