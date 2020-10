Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Musulmans ont le droit de punir les Français, dit un ex-PM malaisien Reuters • 29/10/2020 à 16:25









KUALA LUMPUR, 29 octobre (Reuters) - Les Musulmans ont le droit de "tuer des millions de Français pour les massacres du passé", a déclaré jeudi l'ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, ajoutant toutefois qu'il n'approuvait pas le meurtre du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. L'ancien dirigeant malaisien, âgé de 95 ans, très respecté dans le monde musulman, explique dans un article publié sur un blog qu'il croit en la liberté d'expression mais qu'elle ne doit pas être utilisée pour insulter les autres. Samuel Paty, professeur de collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), a été décapité par un réfugié d'origine tchétchène quelques jours après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. "Les Musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé. Mais dans l'ensemble, les Musulmans n'ont pas appliqué la loi 'oeil pour oeil'. Les Musulmans ne le font pas. Les Français ne devraient pas", écrit Mahathir Mohamad dans cet article également publié sur Twitter. "Puisque vous avez blâmé tous les Musulmans et la religion des Musulmans pour ce qui a été fait par une personne en colère, les Musulmans ont le droit de punir les Français", juge l'ancien chef du gouvernement malaisien. Twitter, tout en considérant que cette publication allait à l'encontre de ses règles encadrant l'apologie à la violence, a estimé qu'elle pouvait présenter un intérêt pour le public. (A. Ananthalakshmi; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.