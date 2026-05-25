Les multinationales repensent le recrutement des CCG en Inde alors que l'IA modifie les besoins en compétences

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aishwarya Venugopal et Mrinalika Roy

En Inde, les entreprises internationales se montrent de plus en plus sélectives dans leurs recrutements, alors que l'IA redéfinit les fonctions, ce qui accentue la pénurie de talents dotés de compétences technologiques avancées.

Les responsables de centres de compétences mondiaux (CCG) et les cadres supérieurs de multinationales ont déclaré à Reuters que, bien que le recrutement se poursuive, il devenait de plus en plus difficile de trouver des candidats alliant expertise technique et capacité d’adaptation.

« Je pense que la nature de chaque poste et de chaque fonction va changer... Le plus grand défi consiste à trouver les bons talents dotés des compétences adéquates en IA », a déclaré Puneet Chandok , président de Microsoft Inde et Asie du Sud.

Les CCG sont des centres mondiaux de multinationales qui mènent des travaux de pointe allant de la conception de tableaux de bord pour voitures de luxe à l’aide apportée aux laboratoires pharmaceutiques dans la découverte de médicaments.

L'Inde devrait accueillir 2 117 centres mondiaux d'ici la fin de l'exercice 2026 – soit environ 500 de plus qu'en 2021 – employant 2,36 millions de personnes et générant environ 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, selon un rapport publié au début du mois par l'organisme sectoriel Nasscom et le cabinet de conseil Zinnov.

Le rythme de croissance des centres de compétences mondiaux (CCG) repose en grande partie sur le vaste vivier de travailleurs qualifiés du pays et sur des coûts d'exploitation relativement bas. Cependant, à mesure que l'IA et l'automatisation deviennent essentielles aux opérations commerciales, les entreprises recherchent des talents plus spécialisés dans tous les secteurs.

« Il existe une forte demande pour des talents spécialisés dans les domaines de l’IA, de la cybersécurité... », a déclaré à Reuters Radhakrishnan Kodakkal, récemment nommé à la tête du Daimler Truck Innovation Center India .

« Il est difficile de trouver les bons talents... c'est un véritable défi, et cela contribue aussi, d'une certaine manière, à la compétitivité de ces talents. »

Nihar Nidhi, directeur général de Catalyst Brands India, un groupe américain de distribution, a également souligné les difficultés rencontrées pour trouver les bons talents.

« Il n’est pas facile d’attirer ces talents sur le marché à l’heure actuelle, surtout si l’on recherche des compétences de haut niveau », a déclaré Nihar Nidhi.

Tout cela a ralenti le recrutement dans les CCG, a déclaré Lalit Ahuja, directeur général et fondateur d’ANSR , qui aide les entreprises à créer et à gérer des centres internationaux. « Les entreprises embauchent moins de personnes, par simple excès de prudence. »

LE RECRUTEMENT DE DÉBUTANTS À L'ÈRE DE L'IA

L'évolution vers des compétences de niche a bouleversé le recrutement des jeunes professionnels, les dirigeants estimant que les postes traditionnels de début de carrière pourraient se raréfier à mesure que l'IA prend le relais des tâches routinières.

Un rapport conjoint de Nasscom et Indeed a montré que 40% des employeurs préfèrent des compétences ou des certifications avérées en IA plutôt que des diplômes, tandis que 32% accordent autant d’importance aux compétences, aux certifications et aux diplômes.

« L’expérience de zéro à deux ans... va disparaître, c’est mon hypothèse pour les prochaines années », a déclaré Deena Dayalan , responsable mondiale des opérations numériques et de la transformation cloud chez le distributeur américain Kimberly Clark.

Pour combler ce fossé, les entreprises investissent dans des programmes de reconversion professionnelle et explorent des partenariats avec des universités afin d’aligner les programmes d’études sur les besoins en constante évolution du secteur.

Cependant, le rythme du changement suscite des inquiétudes quant à la préparation de la main-d'œuvre, 73% des responsables RH signalant un creusement du déficit de compétences, selon le rapport Nasscom-Zinnov.

Sandip Patel, directeur d'IBM en Inde , a déclaré que le gouvernement, le système éducatif et les entreprises devront travailler main dans la main pour aider à combler ce fossé.

« Je vois cela davantage comme un trio. Il s'agit donc de l'industrie, du gouvernement et du monde universitaire: ils doivent travailler ensemble. »