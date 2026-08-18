Les mises en chantier de logements individuels reculent aux États-Unis en juillet

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La construction de maisons individuelles aux États-Unis a fortement chuté en juillet, pénalisée par la hausse des taux hypothécaires et l'excédent de logements neufs invendus sur le marché. Les mises en chantier de maisons individuelles, qui représentent l'essentiel de la construction résidentielle, ont chuté de 9,9 % le mois dernier pour s'établir à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 808 000 unités, a indiqué mardi le Bureau du recensement du département du Commerce. La construction de maisons individuelles a reculé de 15,7 % en glissement annuel en juillet. Les permis de construire pour des maisons individuelles ont augmenté de 2,5 % le mois dernier, pour atteindre un taux de 894 000 unités. Ils ont progressé de 1,1 % en glissement annuel en juillet. Le nombre total de mises en chantier de logements neufs – y compris les immeubles collectifs tels que les appartements – a reculé de 12,4 % pour s’établir à 1,239 million en juillet. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux annualisé de 1,35 million. Dans l’ensemble, le nombre de nouveaux permis de construire résidentiels a augmenté de 5,0 %, pour atteindre un taux de 1,443 million d’unités. Les économistes avaient tablé sur 1,37 million de permis.

Le marché immobilier résidentiel reste enlisé dans une profonde crise, les taux d’intérêt élevés sur les prêts hypothécaires et l’offre limitée de logements sur le marché pesant sur l’accessibilité financière et les taux de vente.

Le taux des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans, le type de prêt immobilier le plus répandu aux États-Unis, a légèrement baissé au cours de la semaine s’achevant le 7 août, pour la première fois depuis la mi-juin, a indiqué la Mortgage Bankers Association la semaine dernière. Il reste toutefois, à 6,77 %, proche de son plus haut niveau depuis plus d’un an. Lundi, l’Association nationale des constructeurs de logements (National Association of Home Builders) a fait état d’une amélioration inattendue du moral des entreprises de construction, mais leur confiance globale reste nettement modérée face à l’incertitude économique, aux taux hypothécaires élevés et aux coûts de construction exorbitants, aggravés par la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran.